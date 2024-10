FROC-Conlabor pide no especular sobre contratación de trabajadores de Seglo; su antigüedad será respetada, sostiene

Qué no se mal informe a los trabajadores de Seglo, ya que si deciden pasarse a Sesé, su antigüedad será respetada y tendrán contrato por tiempo indeterminado, indicó el dirigente de la FROC-Conlabor, René Sánchez Juárez.

Lo anterior después de que el dirigente gremial de Seglo, Aarón Espinoza, dijo dudar de que la próxima proveedora de logística de Volkswagen de México respete los años laborados de cada obrero y les iguale el salario, toda vez que las condiciones en las que actualmente Sesé mantiene a sus operarios no son las mejores, ya que en ocasiones no les da ni siquiera vacaciones.

En entrevista telefónica, el dirigente froquista y también secretario general del Sindicato Vicente Lombardo Toledano, que agremia a los trabajadores de Sesé, dijo que se está ofreciendo toda la información a los operarios de Seglo para que puedan tomar la mejor decisión.

También dijo desconocer si son 600 los obreros que serán dados de baja, luego de que la empresa perdió un proyecto con la ensambladora, por lo que el 15 de diciembre concluirá su contrato.

Sánchez Juárez dijo desconocer cuántos empleados ya aceptaron pasarse a Sesé; aunque, en la presente semana el líder del Sindicato de Seglo informó que eran aproximadamente 57.

El dirigente de la FROC-Conlabor abundó que actualmente ya hay un proceso de transición para que Sesé se vaya adentrando en la logística de Volkswagen de México.

Respecto a la posibilidad que abrió Aarón Espinoza de crear otro sindicato para representar a los trabajadores que migren de Seglo a Sesé, René Sánchez rechazó fijar una postura.

“No opino nada porque no tengo nada que opinar de lo que esta persona quiera hacer, lo que quiera hacer posterior o lo que tenga en mente, no sé qué tenga en mente, no es algo que a mí me corresponda. Él está consciente de que este es un nuevo proyecto, de que la gente que quiera colaborar en el proyecto va a colaborar… yo no estoy para especular, a los trabajadores lo único que tenemos que darles es certeza”.