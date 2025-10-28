Martes, octubre 28, 2025
NoticiasEstado

Alertan lluvias fuertes y bajas temperaturas en la Sierra Norte por Frente Frío 11

Yadira Llaven Anzures

La Coordinación General de Protección Civil del estado de Puebla emitió este martes una alerta ante la inminente llegada del Frente Frío 11, el cual impactará la entidad con lluvias significativas y un marcado descenso en las temperaturas.​

La dependencia estatal prevé lluvias de moderadas a fuertes a partir del miércoles 29 y hasta el viernes 31 de octubre, afectando principalmente las regiones de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla.​

Además de las precipitaciones, se anticipa un ambiente frío, especialmente en zonas elevadas, donde los valores mínimos podrían oscilar entre los 4 y 6 grados centígrados. En estas áreas de mayor altitud, existe la posibilidad de que se presenten heladas ligeras o escarcha.​

Ante el pronóstico, la coordinación informó que los tres órdenes de gobierno han anunciado que mantendrán un despliegue permanente en la región norte.​

Destacó que el objetivo es brindar apoyo inmediato y estar preparados para atender cualquier contingencia derivada de las lluvias.​

Protección Civil ha instado a la población a extremar precauciones y adoptar una serie de medidas preventivas.​

Entre ellas, pidió cautela al circular por caminos rurales y zonas montañosas ante el riesgo de deslaves o caída de material de arrastre, así como evitar cruzar ríos, arroyos o vados mientras persistan las lluvias.​

Además, solicitó a la población abrigar adecuadamente a la familia, evitar cambios bruscos de temperatura y garantizar la ventilación en espacios cerrados si se utilizan sistemas de calefacción.​

Por último, exhortó a la ciudadanía a notificar a las autoridades locales cualquier daño detectado en árboles, postes o estructuras que puedan representar un riesgo.​

Temas

Más noticias

Nacional

La ocupación laboral en México aumentó en 744.9 mil puestos de trabajo

La Jornada -
Ciudad de México. La ocupación laboral en México aumentó en septiembre de 2025, apoyada por los empleos que se generaron en el sector de...
Nacional

Estallan protestas por cierre de pozos de agua en Edomex

La Jornada -
Por casi nueve horas, choferes de pipas y dueños de purificadoras realizaron bloqueos en vialidades de 15 municipios mexiquenses, así como en la capital...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Tras años de temor vecinal, Gasera Tlacotepec acepta salir de la colonia México

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Tras una lucha vecinal que se extendió por más de tres años, finalmente los habitantes de la colonia México lograron que la empresa Gas Tlacotepec se...

Hasta 30 casos de gusano barrenador afectan a 15 ranchos ganaderos en Puebla

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
En la Sierra Negra, se han detectado entre 15 y 30 casos de infestación que afectan a 15 ranchos, ubicados en la zona limítrofe...

Se le dará continuidad a gestiones para reparar edificio del Congreso local: Gaspar

Efraín Núñez -
Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso del estado, afirmó que le dará continuidad a las gestiones que hizo su antecesora para hacer reparaciones al...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025