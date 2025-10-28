Alertan lluvias fuertes y bajas temperaturas en la Sierra Norte por Frente Frío 11

La Coordinación General de Protección Civil del estado de Puebla emitió este martes una alerta ante la inminente llegada del Frente Frío 11, el cual impactará la entidad con lluvias significativas y un marcado descenso en las temperaturas.
La dependencia estatal prevé lluvias de moderadas a fuertes a partir del miércoles 29 y hasta el viernes 31 de octubre, afectando principalmente las regiones de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla.
Además de las precipitaciones, se anticipa un ambiente frío, especialmente en zonas elevadas, donde los valores mínimos podrían oscilar entre los 4 y 6 grados centígrados. En estas áreas de mayor altitud, existe la posibilidad de que se presenten heladas ligeras o escarcha.
Ante el pronóstico, la coordinación informó que los tres órdenes de gobierno han anunciado que mantendrán un despliegue permanente en la región norte.
Destacó que el objetivo es brindar apoyo inmediato y estar preparados para atender cualquier contingencia derivada de las lluvias.
Protección Civil ha instado a la población a extremar precauciones y adoptar una serie de medidas preventivas.
Entre ellas, pidió cautela al circular por caminos rurales y zonas montañosas ante el riesgo de deslaves o caída de material de arrastre, así como evitar cruzar ríos, arroyos o vados mientras persistan las lluvias.
Además, solicitó a la población abrigar adecuadamente a la familia, evitar cambios bruscos de temperatura y garantizar la ventilación en espacios cerrados si se utilizan sistemas de calefacción.
Por último, exhortó a la ciudadanía a notificar a las autoridades locales cualquier daño detectado en árboles, postes o estructuras que puedan representar un riesgo.