Reprocha Frente Agrarista Poblano falta de apoyo al campo por parte de los gobiernos estatal y federal

La secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, no ha respondido a las necesidades del campo poblano y ha entregado equipos –presuntamente- “hechizos”, además de que tanto el gobierno estatal como la federación no han entregado los apoyos ofrecidos, señalaron integrantes del Frente Agrarista Poblano.

Hoy se anunció la conformación de este último, dentro del cual están organizaciones como “El campo no aguanta más”, que encabeza Magdaleno Ríos; el Congreso Agrario Permanente Poblano, con Antonio Barrera Evangelista al frente; el Consejo Nacional Independiente de Campesinos de México, que lidera Miguel Ángel Santiago Romero; la Coordinadora de Organizaciones Urbanas y Campesinas, que dirige Cirilo Héctor Miguel Sebastián; y la Central Campesina Cardenista, a cargo de Antonio Herrera Delgado.

En conferencia de prensa, Antonio Barrera Evangelista, comentó que Desarrollo Rural estatal entregó maquinaria que no ha resultado útil a los campesinos.

“La maquinaria que nos topamos son ‘hechizas’ y nosotros organizaciones, por eso nos hemos constituido el Frente Agrarista Poblano para defender el campo y es una muestra de que el campo no se le ha apoyado. Los ideales de Zapata están vigentes, pero la secretaría de Desarrollo Rural no los ha tenido”, indicó.

Por su parte, Magdaleno Ríos Pérez dijo que no han llegado los cambios prometidos por la Cuarta Transformación.

Comentó que el sector campesino está “encuerado”, el forestal se encuentra abandonado, y al agrícola y ganadero los gobiernos lo tienen desprotegido.

“Nos prometieron mucho y no han hecho nada, hornos, jagüeyes, represas, ollas, captación de agua que es lo que se necesita para el sector campesino y rural, no hay presupuesto para ese programa y ni existe el programa. ¿De qué sirve que nos den el fertilizante, seis bultitos por hectárea? Si no hay agua y sin agua no hay vida”, reprochó.