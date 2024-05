Frena Segob tala de árboles por obras del Distribuidor Vial de Amalucan; empresa carece de diagnóstico fitosanitario

La Secretaría de Gobernación (Segob) frenó este jueves la tala de al menos 63 árboles que estaban marcados para dar cabida a la obra del Distribuidor Vial “Ejército de Oriente”.

Durante la segunda mesa de diálogo entre vecinos de la colonia Amalucan que se oponen al derribo de árboles, la empresa a cargo de los trabajos evidenció que inició la obra sin tener un diagnóstico fitosanitario.

Para dar garantía de los compromisos que se generen con la autoridad y la constructora, se transmitió en redes sociales el encuentro efectuado en las oficinas de la Segob de Puebla, donde la empresa señaló que el Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de esta obra federal contempla que en el área de la obra hay 80 árboles, los cuales estarían en riesgo de ser talados.

Al respecto, fue evidente que los especialistas trastabillaron al admitir que no cuentan con un diagnóstico fitosanitario para determinar si los árboles que se buscan derriban se encuentran enfermos.

Los colonos informaron que en un principio la empresa dijo que ya contaban con este estudio; sin embargo, comentaron que al solicitarlo se contradijeron y comentaron que el municipio no lo ha otorgado.

Los habitantes de la zona de Amalucan externaron que su principal preocupación es el hecho de que admitieron estar sacando el diagnóstico a la marcha, cuando en realidad no deberían estar trabajando si aún no lo tienen.

Señalaron que el ingeniero supervisor de la construcción del Distribuidor Vial admitió inicialmente que sólo serían afectados tres árboles, luego seis y finalmente reconoció desconocer realmente cuál es la cifra de los árboles a talar.

Por su parte, los especialistas de la obra reconocieron que aún no tienen dictaminación, pero que actualmente se contempla afectar 63 árboles y que están tratando de bajar el número.

Al quedar evidenciados, en la reunión se acordó que el próximo viernes 7 de junio a las 11 horas habrá una nueva reunión para que presenten el dictamen formal y el número exacto de árboles que se afectarán.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación informó que mientras no se tenga dictamen y no se hable con los vecinos y ambientalistas, no habrá tala de árboles.