Jueves, noviembre 13, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Fredy Erazo deja el Poder judicial y es nombrado fiscal en Investigación de Delitos de Alta Incidencia

El magistrado Fredy Erazo Juárez tomó protesta como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, cargo que asumirá el 16 de noviembre.
El magistrado Fredy Erazo Juárez tomó protesta como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, cargo que asumirá el 16 de noviembre.
Isaí Pérez Guarneros

Este jueves se confirmó que el magistrado Fredy Erazo Juárez deja el Poder Judicial del Estado para asumir la titularidad de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (Feidai), cargo que ocupará a partir del próximo 16 de noviembre.

La designación se concretó luego de que el Congreso del Estado aprobara por unanimidad su licencia temporal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por un periodo mayor a 30 días. Además, ocurre en el marco de la reestructuración interna de la Fiscalía General del Estado (FGE), anunciada este mismo día, que implicó la salida de todos los funcionarios provenientes del Estado de México que mantenían el control de diversas áreas y que fueron señalados por presuntos actos de extorsión.

De trayectoria cercana al gobernador Alejandro Armenta Mier, Fredy Erazo se desempeñó como asesor jurídico del mandatario durante su gestión en el Senado de la República. En 2021 estuvo a punto de ser designado magistrado electoral en Puebla; sin embargo, su postulación fue descartada por el Senado de la República al no cumplir con los criterios de paridad de género.

Puedes leer:Fredy Erazo se dedica a pecar y propagar la palabra de Dios en el TSJ

Su formación académica incluye la licenciatura en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y un doctorado en juicios orales. Posteriormente, en diciembre de 2024, asumió el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

Por su parte, la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, tomó protesta este jueves a los nuevos fiscales especializados: José Luis Hernández González, al frente de la Fiscalía de Investigación Metropolitana (FIM); Sandra González de Yta, encargada de la Fiscalía de Investigación Regional (FIR); y Rubén Alberto Curiel Tejeda, quien encabezará la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

Mientras tanto, Fredy Erazo Juárez asumirá la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (Feidai) a partir del 16 de noviembre.

Con estos movimientos, todos los exfuncionarios provenientes del Estado de México y con pasado priista que llegaron al inicio de la gestión de Idamis Pastor Betancourt quedaron fuera de sus cargos, y tres de ellos actualmente son investigados por la Fiscalía de Asuntos Internos.

Consulta: Fredy Erazo pierde el cargo de magistrado electoral; TEPJF pide al Senado elegir a una mujer

Temas

Más noticias

Nacional

Uso excesivo de antibióticos y automedicación aumentan resistencia antimicrobiana en México

La Jornada -
Ciudad de México. La resistencia antimicrobiana (RAM) es responsable de 1.27 millones de muertes al año a escala global, “cifra superior a la del...
Internacional

Israel realiza demoliciones en Gaza pese al alto el fuego

La Jornada -
Jerusalén. Las fuerzas israelíes realizaron una ola de demoliciones de edificios residenciales en la ciudad de Gaza desde que se anunció el alto el...

Últimas

Últimas

Relacionadas

“Limpia” del grupo de fiscales del Edomex que controlaban la FGE

Isaí Pérez Guarneros -
La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció el inicio de una investigación interna contra tres de sus principales fiscales, quienes renunciaron la semana pasada en medio de...

En Puebla, la Federación destinó 756 mdp en apoyo a damnificados por lluvias: Bienestar

Yadira Llaven Anzures -
La secretaria de Bienestar federal, Ariadna Montiel Reyes, presentó este jueves un informe de atención a los afectados por las intensas lluvias del pasado...

Heredamos deuda de 2 mil mdp por contratos irregulares y “obras fantasmas”, revela Armenta

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, reveló este miércoles que la administración estatal heredó una “bola de nieve” de más de 2 mil...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025