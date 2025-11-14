Fredy Erazo deja el Poder judicial y es nombrado Fiscal en Investigación de Delitos de Alta Incidencia

Este jueves se confirmó que el magistrado Fredy Erazo Juárez deja el Poder Judicial del Estado para asumir la titularidad de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (Feidai), cargo que ocupará a partir del próximo 16 de noviembre.

La designación se concretó luego de que el Congreso del estado aprobara por unanimidad su licencia temporal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por un periodo mayor a 30 días. Además, ocurre en el marco de la reestructuración interna de la Fiscalía General del Estado (FGE), anunciada este mismo día, que implicó la salida de todos los funcionarios provenientes del Estado de México que mantenían el control de diversas áreas y que fueron señalados por presuntos actos de extorsión.

De trayectoria cercana al gobernador Alejandro Armenta Mier, Fredy Erazo se desempeñó como asesor jurídico del mandatario durante su gestión en el Senado de la República. En 2021 estuvo a punto de ser designado magistrado electoral en Puebla; sin embargo, su postulación fue descartada por el Senado de la República al no cumplir con los criterios de paridad de género.

Su formación académica incluye la licenciatura en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y un doctorado en juicios orales. Posteriormente, en diciembre de 2024, asumió el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

Por su parte, la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, tomó protesta este jueves a los nuevos fiscales especializados: José Luis Hernández González, al frente de la Fiscalía de Investigación Metropolitana (FIM); Sandra González de Yta, encargada de la Fiscalía de Investigación Regional (FIR), y Rubén Alberto Curiel Tejeda, quien encabezará la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

Mientras tanto, Fredy Erazo Juárez asumirá la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (Feidai) a partir del 16 de noviembre.

Con estos movimientos, todos los exfuncionarios provenientes del Estado de México y con pasado priista que llegaron al inicio de la gestión de Idamis Pastor Betancourt quedaron fuera de sus cargos, y tres de ellos actualmente son investigados por la Fiscalía de Asuntos Internos.

Cabe recordar que aunque la fiscal Idamis Pastor Betancourt aseguró que no existen denuncias penales contra los funcionarios salientes, la fiscalía de asuntos internos inició investigaciones contra Luis Antonio León Delgadillo, quien encabezaba la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia (Feidai); Miguel Islas, titular de la Oficina de Recuperación de Bienes Ilícitos, y de Jorge Malvaez, coordinador de esa misma área.