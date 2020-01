Remueven a Freddy Carbajal como subdirector del penal de San Miguel por actos de corrupción

Durante los últimos días de 2019 fue removido de su cargo, Freddy Carbajal Mora, subdirector de custodios del penal de San Miguel tras las denuncias en su contra por presuntos actos de corrupción, confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) en el estado, Miguel Amezaga Rodríguez.

En entrevista el vicealmirante reveló que al hoy ex funcionario estatal se le iniciará una investigación por parte del órgano de control interno del gobierno estatal para determinar si es acreedor a algún tipo de sanción administrativa.

Aunque en diversos momentos el propio titular de la SSC señaló que las acusaciones contra Freddy Carbajal y de algunos otros funcionarios eran producto de una supuesta molestia por rotaciones en dicho centro de reinserción social, recientemente reconoció que el hoy exsubdirector, acusado entre otras cosas, de vender celdas hasta en 15 mil pesos, fue removido de su cargo.

“Ya fue suspendido totalmente. Está sujeto a una investigación de carácter interno para dar vista a la Función Pública y de resultar alguna conducta delictiva a la Fiscalía General del Estado sería sancionado”, expuso.

Manifestó que por el momento no puede afirmar si son o no veraces las denuncias en su contra por la secrecía de las investigaciones, por lo que se pronunció por esperar a que la pesquisas tomen su curso.

Por su parte, José Luis Armas Cuevas, director de Asuntos Internos de la dependencia, informó que se está integrando el expediente para que la Función Pública tenga los mayores elementos posibles.

Sostuvo que la investigación no es solo en contra del exsubdirector sino de otras autoridades del penal, sin precisar el número.

El pasado 12 de noviembre La Jornada de Oriente publicó una serie de denuncias en las que se señala al exsubdirector del penal, Freddy Carvajal de estar detrás de cobros de hasta 15 mil pesos para obtener el derecho a una celda.

Según la especie un comandante de custodios apodado “ciclón” ordenó un desalojo violento de varias celdas. Los internos de esos espacios fueron reubicados en habitaciones en donde a veces hay hasta 30 individuos hacinados.

Los espacios que fueron desocupados, según las denuncias, se les mandó a limpiar, a pintar, para que posteriormente fueran ofrecidos hasta en 15 mil pesos por persona.

Ese dinero se les cobraría a los familiares de internos fuera de la prisión y con dichos pagos los internos quedaron en celdas donde solamente hay dos o tres internos.

Asimismo, Freddy Carbajal se habría atrevido a golpear a un par de internos, quienes tenían la peculiaridad de que al otro día salían en libertad. Una vez que recuperaron sus derechos civiles, recurrieron a la Fiscalía General del Estado a denunciar la agresión.

Miguel Amezaga afirmó que no existe autogobierno en el penal de San Miguel o en otro centro de reinserción social del estado, pues no hay permisividad por parte de la administración estatal.

“Constantemente se verifica la disciplina interna. Eso de traficar con celdas no es posible porque hay un control estricto respecto a quién está en qué pabellón o en la crujía W de mediano o alto riesgo. No se descartan algunas malas prácticas pero en general no hay autogobierno, hay disciplina, orden y respeto y mucha vigilancia”.

Hubo rotación de custodios, algunos no volverán a tener contacto con reos, hemos mejorado la alimentación y la salud.

Cada observación, recomendación o indicación. Recientemente recibimos a visitadores de la CDH y la CNDH. Estamos conscientes que la supervisión constante va a permitir que no exista el autogobierno y los tratos denigrantes.

Sobre los cuestionamientos en contra del nuevo director Omar Oceguera Gutiérrez, por sus antecedentes en el estado de Veracruz, el funcionario estatal afirmó que estará a revisión su actuar.

Manifestó que por el momento no hay una inhabilitación en su contra, ni queja ante la Comisión de Derechos Humanos.

“Eso no lo hace impoluto. Se analizó su experiencia, su perfil, su preparación académica. Nadie está eternamente en ninguna parte. Se hace el procedimiento que corresponde. Si encontramos alguna irregularidad se tomará una decisión”, expuso.

Afirmó que en un diagnóstico hecho a los penales del estado al inicio de la actual administración estatal se encontraron anomalías en la alimentación, tratamiento médico a los internos, suministro de medicamentos, así como separación de madres con hijos pese a que por ley está permitido hasta el primer año de edad.