Frausto: se ha recuperado casi 93 por ciento del patrimonio cultural afectado por sismos en 2017

Al referir que existen 17 obras de reconstrucción en curso y otras 175 se han entregado, de un total de 192, con recursos por 819 millones de pesos para Puebla, la secretaria de Cultura federal Alejandra Frausto Guerrero informó sobre el proceso de recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial dañados por los sismos de 2017.

A seis años de ocurridos los seísmos del 7 y el 19 de septiembre, la funcionaria federal señaló que se ha recuperado casi 93 por ciento de los inmuebles dañados, es decir, 3 mil 37 de los 3 mil 269 afectados.

En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañada por Arturo Balandrano, encargado del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) y otros funcionarios que son parte del equipo que ha participado en el proyecto expuso que tras los sismos y su “daño extraordinario” se trabajó en 11 estados del país, siendo el más afectado Oaxaca.

De paso, mencionó que este patrimonio representaba no solo un patrimonio edificado sino “el corazón vivo de las comunidades, el centro de la vida comunitaria”.

Asimismo, Frausto Guerrero dijo que al atender dicho patrimonio se encontraron con una serie de problemáticas: un censo que no estaba acabado, que no incluía la vivienda patrimonial, que no todos habían sido registrados, que templos tenían años en abandono, la poca respuesta de las aseguradoras, sin memoria de intervenciones anteriores y con insuficiencia de empresas y mano de obra especializada, entre otras.

Así, dijo que con el PNR se atendió lo dañado por los sismos con aportaciones de diversas instancias federales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Dirección de Sitios y Monumentos así como los gobiernos estatales y municipales, además de las comunidades mismas, a quienes ya se les entrega un manual de conservación preventivo.

Tras ofrecer una revisión de las obras realizadas en seis estados del país -Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Guerrero y Puebla-, expuso que se han atendido tres mil 27 obras patrimoniales de las tres mil 269 afectadas, lo que representa un avance del 92.9 por ciento, con una “inversión histórica de 10 mil 200 millones de pesos”.

En el caso de Puebla, entidad que dijo tuvo “un grave daño” , enlistó casos como el exconvento de San Miguel de Huejotzingo que fue entregado un par de meses a la comunidad, así como el templo de la Asunción, en Chiautla; el “trabajo de bovederos” en el templo de San Bartolomé Apóstol, en Tepanco de López; o la parroquia de San Juan Bautista, en los Reyes de Juárez.

Destaca que días atrás, en una entrevista, el director del Centro INAH Puebla Manuel Villarruel Vázquez señaló que para este 2024, en el tiempo que resta de la administración actual, se ejecutarán 27 acciones de recuperación patrimonial en Puebla con recursos por más de 60 millones de pesos.

No obstante, dijo que habrá otras intervenciones en inmuebles dañados por los sismos de 2017 que tendrán “quizá una ministración adicional” para que tengan continuidad en el gobierno próximo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“El reto se está atendiendo y todavía quedan algunos casos”, mencionó en referencia a los 781 inmuebles dañados tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

