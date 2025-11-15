Price Shoes, denunciado por publicidad engañosa y fraude este Buen fin

Arranca ‘El Buen Fin’ entre quejas sobre precios inflados y publicidad engañosa. Una usuaria denunció el fraude cometido por la tienda Price Shoes en la sucursal de la colonia Granjas Puebla, incumpliendo ofertas de calzado que prometen el “3×2”, promoción difundida en esta jornada comercial considerada la más intensa del país, que se lleva a cabo entre el 13 y el 17 de noviembre.

A pesar de que la ganga se anuncia en megáfono fuera de la tienda ubicada en la prolongación de la 16 de Septiembre, CP 72490, y en carteles rojos colocados en los pasillos, informando que en la compra de tres pares de zapatos el tercero es gratis, en cajas el descuento no se respeta, pues hasta ese momento se aclara que la oferta se refiere a la compra de “tres pares de zapatos idénticos”.

De acuerdo con la publicidad expuesta por Price Shoes:

“En la compra de 2 productos, el 2do va al 50%. O en la compra de 3 productos, el 3ro es gratis. Beneficio aplicable en el producto de menor costo. Sólo aplica sobre productos seleccionados y hasta agotar existencias”, sostiene la franquicia sin especificar la condición de pago.

Aunque la usuaria —con el ticket de compra folio 3171— reclamó el engaño ante el jefe del departamento de calzado, su señalamiento no tuvo efecto:

“Hágale como quiera”, fue la respuesta.

“La información de que los tres pares de zapatos debían ser idénticos para lograr el descuento nunca se especifica ni en la promoción auditiva ni en los carteles. Eso le reclamé al jefe de departamento que no me quiso dar su nombre, volteó su identificación y simplemente me dijo que la promoción no aplicaba… ¿cómo la gente va a comprar tres pares iguales de zapatos? Pero no tuve solución”.

La usuaria sostuvo:

“Hay engaño y fraude de parte de la franquicia. Esta publicidad engañosa se hace con dolo, pues es una trampa”.

Aunque este Buen Fin se difunden advertencias de organismos y autoridades, estas prácticas escapan a las alertas, pues el fraude se concreta en cajas sin elementos que anticipen el abuso.

Price Shoes, parte de los negocios que se sumaron a la plataforma oficial de El Buen Fin, refleja el compromiso del sector empresarial con un ejercicio ordenado, transparente y apegado a la legalidad. Sin embargo, la usuaria adelantó que hará la reclamación formal ante Profeco y advirtió que es vital alertar a consumidores.

