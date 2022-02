Fraude financiero y Covid-19, las calamidades de afectados por Invergroup en Atlixco

Atlixco. Además del dolor por la pérdida de sus ahorros, en algunos casos hasta 300 mil pesos, afectados atlixcenses por el fraude de las empresa Invergroup, propiedad de Edmundo Tiro Moranchel, padecieron la muerte de algunos de sus compañeros de lucha a consecuencia del Covid-19 luego de participar en reuniones informativas, contaron los involucrados en una entrevista con este diario.

“Varios fallecieron del coraje al perderlo todo hace 12 años. Una señora terminó distanciada del hijo, para esa época recientemente llegado de Estados Unidos, por no tener su dinero transferido como remesas. Y por si fuera poco, el Secretario del grupo Esteban Méndez perdió la vida por coronavirus el año pasado tras asistir a una reunión informativa y masiva de defraudados en la capital poblana”, narró Griselva Villavicencio López, representante del grupo local Unión y Esperanza.

Abundó: “No se trató de una convocatoria nuestra y participó. Siempre muy activo. El brazo derecho de una servidora. Alcancé a decirle no vayas. Pero el ímpetu de hacer algo para recuperar su patrimonio por momentos terminó convenciéndolo. 15 días después volvió a llamarme para compartirme estaba muy enfermo de Covid-19. No volvimos a hablar. Nos enteramos lamentablemente de su fallecimiento. Entonces no había vacunas”.

Villavicencio López, vocera de 80 atlixcenses defraudados por la ex empresa Invergroup con más de 11 millones de pesos, contó parte de su historia: “surgimos en el año 2010. Una década después fuimos llamados para tener noticias de la sentencia de 33 años de prisión para el responsable Edmundo Tiro Moranchel y con la totalidad de la reposición del daño. Actualmente ese mismo expediente ya pasó a otra instancia. Por eso pedimos al Agente del Ministerio Público (AMP) acelerar el proceso. Sin embargo, tienen razón al retrasarse todo por la llegada de la pandemia de Covid-19”.

Querían una casa para las hijas y los nietos

Es la misma Villavicencio: “Invertí en una cuenta 90 mil y en otra 45 mil pesos. Pretendía hacerme de una vivienda, pero no en Atlixco. El plan era en Cholula para estar cerca de una universidad en donde pretendíamos mandar a mi nieto. No quería pagar pasajes de ida y vuelta y pensé en quedarme por allá. El primer paso: ahorrar en esa compañía. Pero de un momento a otro todo desapareció”.

José Luis Merlo, otro de los lastimados financieramente, pasó por casi la misma situación: “Ya esperamos demasiado. Pero la esperanza muere al último. Las instancias de gobierno por momentos parecen no ayudar mucho. Edmundo Tiro cuenta con los bienes suficientes para saldar el daño. Es muy desgastante. Particularmente perdí 200 mil pesos depositados en el año 2010, justo meses antes del fraude”.

Explicó: “Decidí poner en Invergroup el dinero por una razón: tengo dos hijas y quería conseguir de esa manera casa para cada una de ellas en el fraccionamiento Montecristo, al norte de la ciudad. Era un regalo. Y cuando surgió el problema únicamente deseaba obtener la propiedad, cubrir con parte de esos ahorros un enganche y pagarle el resto quizá al banco. Pero el gobierno no permitió nada. Incluso tampoco sacar el efectivo”.

El caso de Isidro Arce es quizá distinto: “Son 12 años de lucha. La cifra de dinero extraviado es de 300 mil pesos. Y confié en esa compañía luego de la invitación y recomendación de otras personas quienes hacían referencia a los buenos intereses otorgados, muy por encima de los bancarios. Era mi fondo de retiro acumulado durante muchos años. Algo como una pensión. Deseaba asegurar económicamente mis últimos años de vida”.