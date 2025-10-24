Hace unas semanas recibí en calidad de préstamo uno de esos textos que vale la pena tener en el librero y esperar a que el tiempo pase de modo que la siguiente generación, lo descubra independientemente que uno se encuentre vivo o no.

Se trata de la “Antología de frases latinas clasificada por temas” que la editorial Trillas le publicó a Arturo Ortega Blake y que, en una justificada tercera edición, ordena alfabéticamente alrededor de 260 tópicos que los antiguos romanos tomaron como máximas y que, a través de los siglos, no han perdido (ni perderán) validez.

Existe una especie de magia cuando se leen frases que invitan a la reflexión y que estimulan en una forma placentera la cavilación y la inteligencia. En estos momentos en los que visualizo una sociedad mexicana que enfrenta adversidades, leo una máxima atribuida a Séneca: “Calamitas virtutis occasio est” que significa -La desgracia es ocasión para la virtud- y que el pensador Addison interpretó como que algunas virtudes solamente aparecen en medio de la aflicción y otras solo en la prosperidad. Disraeli comentó al respecto que nunca se es tan grande como en la adversidad; mientras que Horacio expuso que la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubiesen permanecido dormidos.

Una máxima que pretendía limitar los excesos en los banquetes romanos y que todos deberíamos poner en práctica es la que reza: “Esse oportet ut vivas, non vivere, ut edas” y que significa -Es preciso comer para vivir y no vivir para comer-.

Sobresalen una gran cantidad de locuciones referentes a la amistad y es muy difícil elegir una que sea la más representativa de lo que siento con respecto a esta relación afectiva. Definitivamente me quedo con la que expresa “Verae amicitiae sempiternae sunt” y que resume en una forma puntual que -Las verdaderas amistades son eternas-.

También hay muchas sobre el amor como “Amor amore complectatur” (Amor con amor se paga); “Amor gignit amorem” (El amor engendra amor); “Nihil est qui nihil amat” (atribuída a Cicerón y que significa que nada vale quien nada ama) para culminar con la conocida frase de Virgilio “Omnia vincit amor” (El amor todo lo vence).

Sobre la enfermedad, Cicerón decía “Medici causa morbi inventa curationem ese inventam putant” (Los médicos creen que hallada la causa de la enfermedad, su curación está descubierta), lo que nos lleva a otra: “Medicus curat, natura sanat” (El médico cura, la naturaleza sana).

Tener este libro en mis manos constituye una experiencia especial y única. Abrirlo al azar en cualquier página es pasar un buen rato analizando y razonando una innumerable cantidad de pensamientos que dejan una satisfacción especial.

Por esta razón, siento la necesidad de terminar este escrito con la cita “Amorem librorum, amorem sapientiae constant esse” que quiere decir: El amor a los libros es amor a la sabiduría.

