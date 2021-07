Franquicias en parques, arrendadas a familiares de exfuncionarios: Barbosa

Los gobiernos panistas pasados de Puebla adquirieron franquicias de cafés y otros negocios en parques e inmuebles del estado -como Los Fuertes de Guadalupe y Victoria, amén de la explanada del Centro Integral de Servicios (CIS)-, que fueron arrendadas a empresarios entre los que están familiares de exfuncionarios públicos, denunció el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

En la rueda de medios de este lunes, el titular del Poder Ejecutivo dijo que el fin de semana pasada pidió un informe de todos los espacios públicos existentes con estos negocios, por lo que aún falta por ser analizado el documento para conocer la relación jurídica que se tiene al respecto.

Refirió que gobiernos pasados adquirieron dichas franquicias, aunque se desconoce cuánto pagan los empresarios de arrendamiento e incluso si están al corriente, De hecho, Barbosa Huerta reveló que hay litigios de “sobrinos” de un exsecretario de Gobernación, sin precisar a quién se refería ni qué tipo de juicio se está librando.

“El gobierno es franquicitario, pero esas (franquicias) las arrendaron a empresarios y hay unos angelitos de lo peor, sobrinitos de los que fueron gente del gobierno, de un secretario de Gobernación, ahí ponen a los niños a jugar a empresarios. Me llegó información entre viernes y sábado y apenas la vamos a revisar”, indicó.

El mandatario poblano advirtió que el uso de estos espacios es un tema que muestra los privilegios que se dieron a algunos jóvenes, o en su caso empresarios, que actualmente critican a su administración porque se les terminaron las canonjías

Agregó que continuará revisando el informe de las franquicias para tomar una decisión sobre ellas, pues el recurso generado por sus rentas tiene que ser utilizado para el mantenimiento de los parques o auditorios donde están instalados, de lo cual no se tiene en este momento la certeza de que se esté cumpliendo.

Cabe mencionar que en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017) se creó un fideicomiso a cargo del Organismo de Parques y Convenciones, por el que se destinaría el recurso de todos los arrendamientos de las franquicias para el mantenimiento de espacios públicos.

En otro tema, a pregunta expresa, Luis Miguel Barbosa no descartó la posibilidad de que el gobierno estatal recupere el Parque de Amalucan, que está abandonado:

“Sí, efectivamente hubo un parque en Amalucan en el que se invirtieron casi 500 millones de pesos, no sé si en las playitas o en el arreglo de ese misterioso, misterioso parque. Ahí los que lo construyeron sabrán y me entenderán porque me estoy refiriendo a ese como misterioso, ahí se los dejo como para una investigación periodística”.

Añadió: “Sí fue un parque costeado por el gobierno del estado, se entregó su manejo al gobierno municipal, entiendo porque eran de la misma afiliación política, todo se puede, pero esto hay que dialogarlo bien, o sea, el terreno sigue siendo del gobierno del estado, el manejo del gobierno del estado lo entrego al gobierno municipal y claro que se debe de recuperar cualquier inversión en cualquier lugar que ha estado abandonada prácticamente de manera total, porque ahí es el gobierno municipal el que tiene todo este manejo y si nos gustaría platicar de este tema ahora que se cambie la administración”.