Franja sin calor de hogar

Entre las abundantes carencias del Puebla actual, una de las más sensibles radica en que nunca parece jugar en casa. Por razones espurias –el sacro imperio televisivo leyes, políticas y horarios– el Cuauhtémoc es hoy un recinto inhóspito, gélido, semivacío, donde el aficionado se siente como cuerpo extraño y el jugador huérfano de apoyo. Aquí, la Franja no juega de local, en el mejor de los casos lo hace en tierra de nadie. Y como la nómina del plantel es de las más modestas del circuito, su desventaja frente a casi cualquier equipo es notoria, con grave riesgo de la permanencia en Primera División ahora que la desaparición del Veracruz nos privó de nuestro seguro de vida.

Esta semana, doble demostración de lo dicho, que de milagro –un milagro de última hora– no se tradujo en pérdida de los seis puntos en litigio, sino solamente de cinco. El día 4, con las gradas ocupadas sobre todo por americanistas, de poco sirvió el esfuerzo de los jugadores por nivelar un encuentro que nació inclinado ya hacia el lado del visitante. De nuevo, la lentitud física y mental de la zaga permitió que Bruno Valdés, completamente solo sobre lanzamiento de un tiro libre frontal, peinara hacia atrás el balonazo para batir al indefenso Vikonis (’79), el mejor, por cierto, del elenco franjado. Juego plagado de desaciertos pero con cierta acción en las áreas, en donde se confirmó la debilidad ofensiva y defensiva del Puebla.

Y el viernes, con menos gente aún, el Santos casi factura la victoria que el agónico gol del Polaco Menéndez impidió, dejando tablas el encuentro. No andan bien los laguneros –tampoco el América– pero con lo puesto tuvieron para estar a un tris de ligar la tercera derrota consecutiva de los pupilos del peruano Reynoso, cuyo equipo fue siempre a remolque en el marcador, pues el otro tanto local (Osvaldito, ’51) también sirvió para empatar un partido que ganaban los de Torreón (Furch, ’44), y para mayor inri, otro autogol poblano (Acosta, ’73) a punto estuvo de costarnos el partido.

Jornada 5. El mismo viernes, Rafa Puente del Río se estrenó al frente del Atlas con derrota al canto. Lo derrotó a domicilio el Morelia, con su plantel disminuido y sin triunfo hasta ese momento. Y lo hizo de manera categórica, un 1–3 indiscutible que certifica cuál de los dos está peor. Claro que, en eso de andar volando bajo, nadie como el campeón Monterrey, alcanzado a dos en el último suspiro por el Necaxa en Aguascalientes –partido pendiente de la primera fecha–, y derrotado 3–1 el sábado en León (dos del Chapito Montes, que movió magistralmente los hilos del encuentro). Mohamed argumenta que fue la expulsión de Nico Sánchez (’44) un factor decisivo, expulsión de VAR, en una jornada que volvió a exhibir las insuficiencias del arbitraje local, que une a la conocida ineptitud de la mayoría de los silbantes una escandalosa descoordinación con sus presuntos auxiliares de arriba. Interrupciones vengan o no al caso y una subordinación mañosa y convenenciera, cuando no absurda y tonta, a una ayuda tecnológica frecuentemente desaprovechada, entre indecisiones y lecturas erráticas. Como, por ejemplo, la que le permitió al América, en su duelo con la Franja, conservar dentro del campo a Paul Aguilar luego de una entrada descalificadora. La estadística, que es implacable, demuestra la imposibilidad de que el América sufra dos expulsiones en partidos consecutivos. En el Cuauhtémoc, los del VAR hicieron recular al árbitro.

Más expulsiones y debacle del chiverío. Pero si Mohamed se ha quejado del árbitro central –tendría que incluir en sus lamentos las oportunidades perdidas por Funes Mori ante un Cota crecido–, al Cruz Azul la expulsión de Cepellini (’75) le vino como agua de mayo. De un equipo errático y sin profundidad hizo como por ensalmo un cuadro peleón y resolutivo, capaz de hacer en tres minutos lo que no había hecho en 80: los dos goles necesarios para derrotar a un Pachuca en horas bajas pero fiel al futbol asociado. Había abierto el marcador (Chávez, ’54) pero no le sirvió de mucho, porque el empate cayó pronto (Santiago Jiménez, ’57) y, en el 11 contra 10, incurrió en el penalti convertido por Rodríguez (’83) y terminó crucificado por el fusilamiento de Escobar (’86).

Al Guadalajara lo hundió un Tigres acelerado por un ímpetu desconocido, un penalti mal marcado y su propia fragilidad, mal disfrazada de solidez por la publicrónica. Desde el principio la zaga rojiblanca quedó exhibida, y si los de Ferretti tardaron en marcar acháquese a la pésima puntería de Luis Quiñones, Enner Valencia y el novato Fulgencio. Pero bastó con que Enner se sacudiera la malaria (’52) para que a los de Tena se les cayera el teatrito improvisado por el Flaco Tena. Gignac anotó los otros dos, y oribe Peralta, con una falla ridícula a una cuarta del gol y sin portero certificó que su absurda contratación se cuenta entre las peores ocurrencias de los Vergara.

Pumas va en serio. Cuando parecía ser la del Volcán la goleada de la semana, Pumas 4, Atlético San Luis 0. No fue espejismo el baile al Monterrey de hace quince días; realmente, el trabajo de Míchel por rumbos del Pedregal empieza a rendir frutos. Que lo digan los de potosinos, de interesante desempeño hasta ahora y completamente inermes ante un equipo que sabe a qué juega y cuenta con el estado físico indispensable para sostener el juego dinámico y vivaz que practica. Carlos González, el hombre que abre brecha a la delantera puma marcó dos goles y, ante una zaga paralizada y sorprendida, Álvarez inauguró el marcador y Dinnano puso el tercer clavo en el ataúd de los de Memo Vázquez. El viernes, Xolos y Toluca aburrieron a los tijuanenses y empataron a un gol.

La MLS, una amenaza real. No es casualidad que Rodolfo Pizarro se sienta tentado por el Inter de Miami. Si bien la cláusula de su contrato con el Monterrey comprometía al club a brindarle facilidades para emigrar solamente si era a algún equipo europeo, los salarios de la MSL son competitivos y la perspectiva de incorporarse al futbol gringo ofrece ventajas palpables comparada tanto con la Primera División de México como con el duro y exigente futbol del viejo continente. No es solamente lo salarial, también cuenta el hecho de que en territorio apache se juegue un futbol más relajado y lúdico, que la abundancia económica garantice paga segura y suculentos bonos adicionales y que el periodismo de escuela norteamericana, tan inclinado a develar vidas privadas y escándalos extracancha, se porte en cambio muy relajado y acrítico a la hora de juzgar al juego y sus actores. De hecho, la sangría de la MLS a la Liga MX empezó hace tiempo, recuérdense si no los casos de los goleadores Ruipérez del Morelia, Brian Fernández del Necaxa y, más recientemente Lucas Cavallini, emigrado de Puebla a Vancouver. No son los únicos y habrá muchos más.

Además, allá están prohibidos por ley los contratos dobles, y hay un sindicato de jugadores con los ojos bien abiertos.

Vacas flacas en la galaxia europea. El miércoles, Real Madrid y Barcelona quedaron abruptamente descabalgados de la Copa del Rey, los merengues en el mismísimo estadio Bernabéu (3–4 con la Real Sociedad) y el Barsa en San Mamés (Athletic, con gol en el tiempo extra). Nadie lo esperaba, con el Madrid encabezando la liga (52 puntos) y los blaugranas, aun metidos en sus laberintos internos (Abidal vs Messi, etc.), pisándoles los talonbes (49); y ambos a mucha distancia del tercerop, que es el ¡Getafe! (42), pues el Atlético de Madrid se está cayendo a pedazos (39) y presuntos retadores de la pareja de siempre, como el Sevilla (39) y el Valencia (37, mismos que tiene la Real), sencillamente no han dado la talla.

Más allá del doble percance copero, la realidad es que ni el Barça ni el Madrid son ya lo fueron. Y si Zidane se viene aplicando con cierto éxito a la ciclópea labor de renovación que le encomendó la Casa Blanca, en buena parte se debe a que el Barcelona lleva tiempo navegando sin la preciada brújula del tiki–taka, atenido como nunca a las genialidades de Messi, cada día más esporádicas. Y el Atlético del “Cholo” Simeone, lejos de aprovechar la coyuntura, también ha perdido la identidad, fuerza y fe que le daban sustento.

De modo que el futbol, que es implacable, está abandonando España y volviendo los ojos a Inglaterra, cuyos equipos más emblemáticos se aprestan a retomar la reconquista de la Liga de Campeones, que ya, en 2019, pasó a manos del Liverpool, líder actual de la premier y favorito universal para retener este año la orejona. Pero tampoco eso es seguro, su bagaje futbolístico, basado en la fortaleza física y mental insuflada por Klopp, un arquero gigantesco como Alisson, un cuadro bajo dirigido con batuta maestra por Van Dijk y un ataque donde el egipcio Salah brilla como un sol sobre el Nilo, en nada se asemeja al del Barcelona y el Madrid de los días gloriosos. El paso del tiempo es inexorable, y no falta mucho para que añoremos los de Messi y Cristiano como los años de oro del siglo XXI futbolístico.