Franco Zanella con la mira en el campeonato

El poblano Franco Zanella, del equipo Andretti-Jourdain que tienen el patrocinio de Grupo Indi-González Trucking-Mecano, fue claro al manifestar que no van a pelear por el campeonato de la GTM Pro 1, sino que van a ser campeones.

“El año pasado me adapté totalmente al auto que es muy diferente en su manejo al Nascar que corría, además no es lo mismo un circuito que un óvalo y he logrado adaptarme muy rápido, de allí los resultados, en los que aparecen victorias”, comentó Franco.

Dijo además que agradece mucho los tips que le dieron tanto su coequipero que es Michel Jourdain Jr., como el campeón de la categoría Salvador de Alba Jr.: “Me sirvió de mucho todas las recomendaciones que me dieron porque además de ser grandes pilotos, son buenos amigos”.

Franco Zanella habló también sobre el regreso al público a las pistas y dejó en claro que es fundamental en el deporte: “Los humanos somos seres sociales por naturaleza, y por tanto tenemos la necesidad innata de pertenecer a un grupo social. Los espectadores animándonos desde la grada ejercen ese efecto positivo de pertenencia, lo que nos aporta sensación de apoyo, control, motivación y confianza”.

Por último el piloto de Grupo Indi-González Trucking-Mecano, comentó que espera una gran temporada para la Súper Copa porque la GTM es una categoría que ha crecido mucho y que pista donde se presenta da un gran espectáculo, además recalcó que Puebla la espera con ansias porque es una plaza que tiene una gran cantidad de aficionados al automovilismo deportivo.