Francisco Vélez deja en suspenso su participación en contienda por la rectoría de la UAP

Francisco Vélez Pliego, exdirector del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” (ICSYH), ha dejado en suspenso su participación en la búsqueda de la candidatura para participar en la contienda por la rectoría de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

El urbanista ofreció la mañana de este jueves una rueda de medios con Giuseppe Lo Brutto y Carlos Figueroa Álvarez, director e investigador, respectivamente de su unidad académica; María Eugenia Mendoza Álvarez, exdirectora del Instituto de Física, “Ingeniero Luis Rivera Terrazas”, y de José Víctor Tamariz Flores, del Laboratorio de Química y Contaminación de Agua, Suelos y Plantas, del Departamento de Investigación y Ciencias Agrícolas (DICA) del Instituto de Ciencias (ICUAP).

Los académicos manifestaron su desacuerdo con la decisión aprobada la víspera por la mayoría del Consejo Universitario para realizar primero la renovación de la titularidad de la Administración Central en la máxima casa de estudios y después la elección de los nuevos integrantes del Consejo Universitario, la cual debió suceder desde marzo del presente año, pero ha sido pospuesta a causa de la epidemia de Covid-19.

Los declarantes coincidieron en que el orden de comicios validado es una transgresión a los estatutos internos de la universidad, los cuales establecen que la elección del Consejo Universitario debe preceder a la de la Rectoría.

“Hay tiempo, tenemos todo el semestre para hacer las cosas bien. Hacemos un llamado nuevamente a que haya un proceso claro, transparente, en atención a estas dos instancias primero Consejo Universitario, como máxima autoridad, y posteriormente la elección de la persona que ocupará la Rectoría”, expresó la Doctora, María Eugenia Mendoza Álvarez.

“Un grupo de universitarios nos convocamos para realizar un trabajo al interior de la institución en busca de una nueva agenda universitaria. Hace más de año y medio que hemos estado convocando internamente a todos los compañeros universitarios para hacer propuestas, para buscar un nuevo rumbo a nuestra institución. Estos eventos que hemos hecho (…) han sido enriquecidos y tenemos bastantes propuestas para proponer a la discusión en este proceso. Sin embargo, sí nos preocupa que en este momento no tengamos las condiciones ideales para discutir a fondo estas propuestas. Es por esto que nuestra preocupación va también en ese sentido de buscar de qué manera los universitarios podemos participar más en la discusión de los cuatro años que están por venir en nuestra institución”, señaló el Doctor José Víctor Tamariz Flores.

Por su parte, el doctor Giuseppe Lo Brutto, externó: “Hoy hacemos este pronunciamiento a favor de un proceso de legalidad dentro de la institución, porque nosotros creemos que a partir sobre todo del 2018 vivimos en otra realidad (…) y por eso hoy, como ciudadanos y como universitarios, hacemos este pronunciamiento a favor de este de esta legalidad a favor de que primero se convoque al Consejo Universitario y luego el Consejo Universitario pueda avalar la elección sucesiva para la Rectoría”.

Francisco Vélez Pliego, doctor en Sociología, aseveró: “Lo que se vio ayer en el Consejo simplemente fue que buena parte de los consejeros llegaron a votar por consigna, porque esa era la decisión que se habían tomado en las alturas de la universidad, nosotros no podemos convalidar este proceso”.

Cuando se le preguntó si contendería por la rectoría, el académico respondió: “Yo siento que la decisión del Consejo Universitario del día de ayer tomó coloca a todos, incluida la candidata oficial, en una coyuntura distinta a lo que se venía disponiendo, porque me parece que todos los universitarios tenemos que valorar si convalidamos o no, y eso es una decisión que en su momento tomaremos. No creo que nada más sea una decisión personal, es una decisión que los distintos grupos universitarios que hemos estado trabajando el tema, no solamente de la sucesión rectoral, insisto sino del tema a qué nos enfrentamos como universidad en un futuro de corte de mediano y largo plazo, y pues es algo que necesitamos convalidar o no una decisión”.