Francisco Rosales presenta su obra resultado de su contexto geográfico, histórico y social

Descrito como un pintor y dibujante que trabaja desde “la concepción colectiva de libertad e inocencia ante la carestía del mexicano”, durante este mes la Casa de cultura Pedro Ángel Palou recibe, por primera vez, la serie pictórica denominada México, la última carta.

“La obra de Francisco Rosales Martínez (San Salvador Huixcolotla, 22 de diciembre de 1951) se forjó tras años de experimentación plástica y una sólida formación de dibujo”, distingue el curador de la exposición, Julio Lantán.

En el texto de sala refiere que esa experimentación y esa formación es visible en la serie que hasta el 29 de febrero muestra en la sala Héctor Azar del recinto oficial ubicado en la 5 Oriente número 5, en el Centro Histórico de Puebla.

La concepción colectiva de libertad e inocencia ante la carestía del mexicano, agrega Lantán, tiene que ver con “la incesante lucha que diviniza a sus personajes”.

Lo anterior –afirma el curador– se refleja “en las figuras que buscan ser visibles entre el fondo negro y los colores opacos, adquiriendo incluso un carácter siniestro”.

Dicha gama de tonos, continúan Lantán, “se contrapone a esta tendencia de la explosión de color, haciendo que la situación retratada adquiera y transmita ingenuidad”. En suma, concluye, “Francisco trabaja desde su contexto geográfico, histórico y social”.

En México, la última carta, el historietista manda un mensaje: Decir que “con la última carta va el resto”, en el sentido de que la apuesta por el cambio social debe de seguir más allá del contexto político actual.

“Es un llamado a que este cambio se sostenga. Aunque el juego está ganado, y el que ha ganado está sostenido en hechos, es claro que no sólo hay que conformarse sino hay que darle continuidad”, señaló en una anterior entrevista.

Apuntó que “hay que concientizar para que las cosas continúen. Para que los de abajo, entre los que me incluyo, vean el cambio como un proceso largo. Es claro que no se puede curar en un año el mal hecho durante 70 años. La dosis debe ser del tamaño de la enfermedad”.

Pensativo dijo que, si bien los adultos actuales tienen de cierta forma un presente y un futuro definidos, es necesario pensar en las generaciones que vienen atrás.

De no hacerlo, afirma, se regresará a lo anterior y será un retroceso, pues los políticos que lleguen “tendrán sed sobre el erario”.

Por lo anterior, Francisco Rosales refirió que su obra es una apuesta hecha a través de su trazo firme y lúdico, de nuevos personajes y una nueva gama cromática que se sostiene en el blanco, el ocre mezclado con el negro, e incluso el negro total, como el que utilizó para dibujar a la virgen de Guadalupe.

El dibujante advirtió que, aunque es su línea es “colorida y caricaturizada” esta vez dio un giro a sus obras tradicionales, sin abandonar el aspecto chusco, ingenuo y crítico que caracteriza su creación, puesta de manera más sutil.

“No pintaría, si tuviera que pintar, balcones o paisajes decorativos, ni retratos. No es mi línea, y aunque hay un cambio, es consciente y sé que no quiero perder mi línea ni el color”, dijo.

Refirió que, ejemplo de ello, son otros 60 cuadros en papel que tienen “mucho color”, o una serie de caballos hechos escultura que presumen movimiento, algunos de los cuales se exhiben en la sala.

Asimismo, el ilustrador que se dijo admirador de las pinturas rupestres y el arte indígena australiano, afirmó que está convencido que “el arte puede hacerse sin pinceles”, es decir, sin la severidad de las disciplinas y aun así los problemas estéticos estarán.

Durante la inauguración advirtió que “libres al juicio del espectador”, las obras dejan ver su historia personal, sus experiencias, su cercanía con la vida de los campesinos y al mismo tiempo el resultado de combinaciones artísticas, y la exigencia de un espacio como este que le obligó en buena forma a tener un curador y a seguir las reglas de un espacio formal como este.

“En particular hubiera hecho un revoltijo, algo más llamativo…, tengo la promesa que se me abran las puertas para mostrar mi estampa mexicana, esta es una propuesta y vamos a ver qué pasa en el trayecto. El que apuesta no siempre gana, a veces pierde”, dijo Francisco Rosales con buen humor.