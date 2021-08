Francisco Balderas fue galardonado en la categoría Innovación en la práctica docente

Francisco Lázaro Balderas Gómez, profesor investigador del Complejo Regional Sur de la UAP, con sede en Tehuacán, obtuvo por unanimidad el Premio ANUIES 2021, en la categoría Innovación en la práctica docente, galardón que reconoce su trayectoria profesional, su desempeño en la formación de sus alumnos, la renovación continua de su práctica y haber logrado el reconocimiento de sus estudiantes, egresados y pares académicos.

Esta distinción otorgada por el Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) es de carácter regional, por lo que se dio a cinco docentes. El académico de la UAP recibió la correspondiente a la Región Centro-Sur.

A lo largo de su trayectoria profesional, Balderas Gómez se ha desempeñado como docente, investigador y tutor. Es un maestro comprometido en transmitir el conocimiento de manera amena, a la par de procurar el bienestar emocional de sus estudiantes. Así se aprecia en las muestras de agradecimiento por parte de sus alumnos y exalumnos en sus redes sociales, así como en sus evaluaciones docentes con calificaciones arriba de 90 puntos.

– ¿Para usted qué significa ser docente?

– Ser docente significa para mí una gran responsabilidad, porque en la actualidad no sólo es transmitir conocimientos, sino ayudar en la formación del estudiante como un futuro profesional y como seres humanos.

– ¿Cuál es su mayor satisfacción como docente?

– Me siento muy contento cuando obtengo productos palpables de mi labor. No me refiero sólo a calificaciones, sino a que los alumnos aprendan mediante el desarrollo de proyectos de investigación, los cuales publicamos y presentamos en congresos nacionales e internacionales y hemos ganado primeros lugares. Otra forma en la que me siento contento es en la dirección de tesis porque es gratificante ser parte de la obtención del grado, incluso con distinción académica. Estas acciones me hacen sentir que mi labor funciona, que estoy cumpliendo con estos productos que se hacen palpables.

-¿A qué debe el éxito de sus evaluaciones docentes?

-Será porque siempre estoy de buen humor y riendo.

Responde bromeando y enseguida agrega: “Amo mi trabajo y me gusta generar conocimiento. Relaciono mi cátedra con aspectos de la vida diaria, explico casos clínicos de forma amena, motivo en los jóvenes la pasión por la investigación y siempre tengo contacto con ellos, inclusive fuera del aula”.

Lo anterior asegura que es resultado de la renovación continua de su práctica docente y por la adquisición de habilidades y herramientas de formación docente. “Me actualizo constantemente, tanto en mi área profesional como en la tutoría; en la realización de proyectos de investigación y, recientemente por la pandemia, en el uso de las TICs. Fui tomando todas estas herramientas de capacitación, de tal manera que he enriquecido mi cátedra”, destaca el académico del Complejo Regional Sur.