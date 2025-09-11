Jueves, septiembre 11, 2025
Fracción de Morena se mantiene unida: Villegas minimiza quejas de Palomares Ramírez

Legisladores guindas refrendaron apoyo a Armenta en reunión, pese a reclamos internos

Efraín Núñez

Andrés Villegas Mendoza, diputado local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), rechazó la existencia de una división dentro de la fracción parlamentaria en el Congreso de Puebla, luego de los reclamos públicos hechos por la legisladora Graciela Palomares Ramírez al gobernador Alejandro Armenta Mier en una reunión celebrada el fin de semana anterior. Palomares también estuvo ausente en el informe de la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, hecho que alimentó las versiones de tensión interna.

Villegas, quien también preside el Consejo Estatal de Morena, precisó que el pasado 6 de septiembre, legisladores de esa fuerza política sostuvieron una reunión con Armenta de cara al próximo periodo ordinario de sesiones. Durante el encuentro, dijo, las y los diputados reafirmaron su respaldo al titular del Poder Ejecutivo y cerraron filas tanto con el gobernador como con García Chávez.

Subrayó que los desacuerdos o inconformidades deben tratarse de manera individual, sin afectar el trabajo conjunto de la fracción guinda. “Si hay un tema que se tenga que abordar o alguna inconformidad, es de carácter individual. Estamos trabajando en conjunto con el gobernador y estoy seguro de que nuestra compañera Graciela también. La bancada de Morena está fortalecida y trabaja en equipo”, manifestó Villegas.

Es importante señalar que la controversia entre Graciela Palomares y el grupo dirigente de Morena surgió luego de que la legisladora solicitara licencia el 25 de julio para ausentarse de manera indefinida a fin de atender asuntos personales tras contraer matrimonio. Su ausencia abrió la puerta al posible ingreso de su suplente, Alexa Espidio Sánchez, hija de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado, Rosa Icela Sánchez Soya, lo que avivó los rumores en el sentido de que Palomares habría sido obligada a regresar de inmediato al Congreso.

El 13 de agosto, la propia Palomares Ramírez anunció públicamente su reincorporación al Poder Legislativo local. Sin embargo, en el encuentro del sábado pasado con el gobernador, según fuentes legislativas, reiteró su disconformidad por la falta de respeto a los acuerdos internos del grupo parlamentario, sin obtener respaldo de sus compañeros. Pocos días después, tampoco acudió al informe de la presidenta del Congreso, lo que renovó las especulaciones sobre posibles fracturas en la bancada de Morena.

No obstante, el discurso oficial de Villegas insiste en restar relevancia a las discordancias y afirma que la unidad y el respaldo al gobernador Alejandro Armenta Mier prevalecen en el grupo mayoritario del Congreso de Puebla.

