Fotografiar es descubrir al otro y a uno mismo, afirma Claudia Andujar en libro digital

“En aquel entonces no me molestaba no entender el idioma de los Yanomami. Nos comprendíamos con gestos y mímica. Encontraba las respuestas en las miradas. No echaba en falta intercambiar palabras. Quería observar y absorber para recrear en imágenes lo que sentía. Tal vez el diálogo hubiera sido incluso una interferencia. Sólo cuando terminé de fotografiar, busqué la comunicación verbal”, apunta la artista y activista Claudia Andujar en el libro homónimo a la exposición Claudia Andujar y la lucha Yanomami montada en el Museo Amparo.

En la página web del recinto poblano aparece la edición digital de este libro que da cuenta de la primera retrospectiva latinoamericana sobre la colaboración entre la artista, el chamán Davi Kopenawa y su pueblo Yanomami, uno de los mayores grupos indígenas de la Amazonia que habita un territorio que se extiende por Brasil y Venezuela.

Vigente hasta marzo de 2024, el proyecto curado por Thyago Nogueira, la asistencia curatorial de Valentina Tong y la guía de Davi Kopenawa, deja ver la historia de lucha y resistencia de este pueblo, a la par de que presenta una perspectiva multidimensional de la sociedad Yanomami a través de sus voces y su arte.

“Fotografiar es el proceso de descubrir al otro y, a través del otro, a uno mismo. En el fondo, el fotógrafo busca y descubre nuevos mundos, pero termina siempre enseñando lo que hay dentro de sí mismo”, apunta Andujar en este volumen digital aparecido en su versión física en 2023.

Así, completa, “la búsqueda de la interconexión hombre–tierra estaba dentro de mí antes incluso de que fuera a la Amazonia, y las caminatas en la selva fueron tan sólo catalizadoras de lo que básicamente ya estaba allí”.

También en la edición digital aparece lo mencionado por Davi Kopenawa en la inauguración de la exposición La lucha Yanomami, montada en la ciudad brasileña de São Paulo en 2018.

“Claudia Andujar vino a Brasil, pasó por São Paulo, luego por Brasilia y después por Boa Vista, hasta alcanzar la tierra Yanomami; así llegó a la Misión Catrimani. Venía pensando en sus planes, en lo que iba a hacer, en lo que iba a plantar. Del mismo modo en que se planta un plátano o como se planta un marañón.

“Para ganarse amigos, se puso ropa indígena. Y aunque no es Yanomami, se convirtió en una verdadera amiga. Tomó fotografías de partos, de mujeres, de niños. Después, me enseñó a luchar, a defender nuestro pueblo, la tierra, la lengua, las costumbres, la fiesta, el baile, el canto y el chamanismo.”

“Me explicó las cosas como mi madre lo hubiera hecho. Yo no sabía cómo luchar contra los políticos, contra los no indígenas. Y fue bueno porque ella me dio arco y flecha, no para matar a la gente blanca, sino para hablar, para tener voz, para defender a mi pueblo Yanomami.

“Es muy importante que vean su trabajo. Hay muchas imágenes de los Yanomami que murieron, pero que son fundamentales para que conozcan y respeten a mi pueblo. Quienes no lo conozcan, lo harán a través de estas fotografías. Allí, donde nunca han ido, está mi pueblo, pero aquí están las imágenes de los Yanomami. Y esto es importante tanto para mí como para ustedes, para que sus hijos e hijas, jóvenes y niños, aprendan a mirar y a respetar a mi pueblo Yanomami brasileño, que habita esta tierra desde hace tantos años”.

Claudia Andujar (Suiza, 1931) creció en Transilvania, en el seno de una familia judía y protestante. Tras sobrevivir al Holocausto, emigró a Brasil en 1955 donde inició su carrera como fotógrafa con enfoque en comunidades vulnerables.

En 1971, Andujar viajó por primera vez a la región Yanomami, un encuentro que se convertiría en un compromiso de por vida con este pueblo, que tiene como uno de sus principales portavoces a Davi Kopenawa, líder de su comunidad y sobreviviente de la epidemia de sarampión llevada a su pueblo por misioneros estadounidenses en 1967.

Así, la exposición Claudia Andujar y la lucha Yanomami presenta obras en distintas técnicas y materiales, utilizando como plataforma para el diálogo el trabajo fotográfico de Claudia Andujar, en conjunto con el trabajo artístico del propio Davi Kopenawa, Aida Harika, Poraco Hɨko, Morzaniel Ɨramari, Joseca Mokahesi, Orlando Nakɨ uxima, André Taniki, Edmar Tokorino, Vital Warasi, Ehuana Yaira, Roseane Yariana, Mariana Lacerda, Forensic Architecture.

La exposición se articula a través de dos secciones: la primera, presenta una parte de la comunidad Yanomami en Brasil y la belleza de su cosmovisión a través de las fotografías históricas de Andujar, de las palabras visionarias de Kopenawa, y de películas y dibujos creados por artistas Yanomami desde los años 70 del siglo anterior.

La segunda parte narra las amenazas contra el pueblo Yanomami y su territorio a partir de la década de 1970, cuando la dictadura militar brasileña intensificó sus planes de explotación de la Amazonia. Esta sección también relata los importantes esfuerzos realizados para detener la violencia y proteger al pueblo.