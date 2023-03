Fotografía y memoria

Esta entrega parte de dos aspectos que para mí son nodales: la fotografía y la memoria. Tiene tiempo que no escribo sobre fotografía y he de decir que el tema latía en mi cabeza desde hace meses en que me enteré de que la Fototeca Nacional que tiene su sede en Pachuca, Hidalgo, conserva un interesante acervo de imágenes “etnográficas”, es decir, aquellas tomadas a personas de nuestras comunidades originarias por décadas (pueden checar el contenido de este acervo y otros en https://difusion.inah.gob.mx/sinafo/fototeca-nacional.html). Al saberlo, me imaginé inmerso en una nueva aventura investigativa, hasta el cuello de imágenes que dan cuenta de la forma en que la Antropología, oficial o no, observa a las comunidades como “fenómenos” a estudiar de forma científica. Bien, tal aventura espera pulsante a que la formule y me zambulla en ella, ya habrá tiempo. Empero, estas líneas se precipitaron en este momento debido a que me enteré de que cierto acervo familiar había desaparecido o estaba por desaparecer, tanto negativos como fotografías en papel. De inmediato, me sentí invadido por una sensación de vacío, de pérdida, como si con la partida de esas imágenes, de esos formatos visuales, el recuerdo de algo que sucedió se desvanecería junto con las personas que vivieron esos momentos. Es un hecho que las fotografías nos recuerdan cosas del pasado, buenas, apetecibles, agradables; también que nos recuerdan momentos poco agraciados, tristes o, a veces de plano, gachos. Y, con pesar, también nos recuerdan ausencias y nos llevan a derroteros donde la nostalgia -en el mejor de los casos- o la desesperanza -en el peor- son la tónica. Lo central en este punto, es señalar la enorme capacidad que tienen estos dispositivos (no sólo imágenes fijas, sino videos también) de ser recipientes de memoria que, como cápsulas de tiempo, contienen recuerdos y experiencias y nos ayudan a que aquello que nos resulta caro, fundamental, vital, permanezca adherido a nuestra mente. Sí, en efecto, necesitamos de estos dispositivos para recordar pues la bodega que tenemos en la cabeza no lo guarda todo.

Pero ¿cómo funcionan estos dispositivos de memoria?, ¿qué sentido tienen en cuanto a la conservación de una memoria colectiva? Considero que existen dos: el primero, es en un sentido enteramente personal, acaso familiar. Es decir, las fotos del cumpleaños de Paquito quizá sólo interesen a Paquito y a su familia cercana; si acaso, a su familia más lejana, precisamente por la lejanía. Por tanto, si por alguna razón terrible -desastres naturales o genocidios- Paquito y toda su familia desaparecieran, quizá a nadie le importarían esas fotos. Y he ahí donde aparece el segundo sentido: el histórico, que se encuentra profundamente relacionado con lo cultural y lo social. En efecto, aun cuando la familia de Paquito dejara de existir, incluso cuando no quedara nadie que pudiera dar cuenta de la forma en que esa colectividad celebraba los cumpleaños, las fotografías serían los dispositivos de memoria que pueden dar cuenta de esa práctica. Aventuro un ejemplo de la vida real. Hace años, una exalumna, Tamara Blanca, realizó su investigación de grado de licenciatura en Comunicación enfocada en las continuidades y discontinuidades simbólicas de la danza de Moros, Cristianos y Tocotines que se desarrolla en el pueblo de Xochitlán de Vicente Suárez en la Sierra poblana. Para verificar la forma en que la danza se había desenvuelto a lo largo de los años, ella debía entrevistar a personas de diferentes edades que hubieran estado relacionadas con la danza. Una de las personas más viejas, le mostró imágenes de, si no mal recuerdo, los años veinte o treinta del siglo pasado, donde se ve a un niño vestido con un traje a la usanza del Medio Oriente, es decir, con pantalones abombados, chaleco y gorro “fez” o “turco” que indudablemente representaba a un moro. Hoy, los moros de esa danza van vestidos con un traje que remite a Cuauhtémoc, el último tlatoani de Tenochtitlan. Como es sabido, estas danzas que en España representan la reconquista de territorios peninsulares frente a los moros, en nuestro territorio representan la Conquista. Si la familia que entrevistó Blanca no hubiera querido guardar esas fotos, jamás nos hubiéramos enterado de los ritmos de cambio simbólico que se han dado en torno a esa danza. Y todavía hoy escuchamos profesores y estudiosos de la Historia que dicen que la fotografía no es una fuente histórica. ¡Vaya cerrazón! Eso será tema de otra entrega, lo anticipo.

Como se ve, nuestros acervos de imagen son importantes incluso si nosotros no nos percatamos de ello, pues no sólo son instantáneas de momentos vividos por nosotros en lo individual, sino que son muestra del entramado social en el que habitamos. Tanto nuestros usos y costumbres – sí, incluidos aquellos traídos por la modernidad- como los mecanismos que utilizamos para perpetuarlos -imágenes, músicas, danzas, vestimenta, entre otros- sirven en conjunto para activar y reactivar ese entramado, para crearlo y recrearlo. Yuri Lotman en su ensayo “Cerebro -Texto- Cultura- Inteligencia Artificial” incluido en el Segundo volumen de la “Semiosfera”, al hablar sobre los tipos de comunicación y los tipos de textos -como un dispositivo simbólico que trasciende al texto escrito y puede ser incluso visual- elaborados por la cultura, afirma que el “pensamiento es un acto de intercambio y, por consiguiente, supone una actividad bilateral. El texto introducido desde el exterior, estimula, «conecta» la conciencia. Pero, para que esta «conexión» se produzca, el dispositivo que es conectado debe tener fijada en su memoria una experiencia semiótica, es decir, ese acto no puede ser «el primero». (…) Este fenómeno halla confirmación también en el nivel de la conciencia colectiva. La paradoja antes formulada podría parafrasearse aquí de esta manera: «Una civilización desarrollada debe estar precedida por una civilización desarrollada»”. El texto exterior puede ser la “fotografía” que activa en el pensamiento aquellos elementos de memoria que, en conjunto con la imagen, dotan de significación a un recuerdo determinado. Como vemos, la memoria que habita en los sujetos, que es creada y recreada por las acciones diversas que los rodean y que se sustenta en estos mismos dispositivos de memoria (textos- imagen) y muchos otros más, dotan de sentido a una colectividad dada. En palabras llanas, una imagen, por más cotidiana que sea, puede contener tanta información e importancia equiparables a las que proporcionan las piezas de jade, de cerámica o de hueso encontradas en una tumba de algún Ajaw maya de la época Clásica, en conjunto con una estela y su texto jeroglífico.

El problema que veo en el mundo actual, es que el sistema de registro y almacenamiento de las imágenes, en especial, aquel más cercano a nosotros, ha enfrentado cambios considerables. Hoy, se ha pasado de formatos fotosensibles (película y papel) a formatos digitales, lo mismo del registro de la imagen como de su impresión. La conservación de estos materiales conlleva diferencias abismales. Mientras que un negativo, positivo y una imagen en papel de impresión fotosensible tenían una duración específica dependiendo de los procesos químicos de su producción y conservación de más de cien años, las imágenes digitales dependen de formatos de almacenamiento digital de área directa (DAS) y de almacenamiento basado en red. De acuerdo con el portal de la IBM, (disponible en https://www.ibm.com/mx-es/topics/data-storage) “Los dispositivos DAS incluyen disquetes, discos ópticos, discos compactos (CD) y discos de video digital (DVD), unidades de disco duro (HDD), unidades flash y unidades de estado sólido (SSD) (…) Almacenamiento basado en red permite que más de una computadora acceda a él a través de una red, lo que lo hace mejor para compartir datos y colaborar”. En ambos formatos, se depende de la existencia de hardware y software que permitan tanto el almacenamiento como su traducción para poder visualizarlos e imprimirlos; además, para el segundo, requerimos de acceso a la red y de espacios de almacenamiento. El problema que encuentro es la vida útil de estos dispositivos electrónicos y de los formatos que, desafortunadamente, dependen de la resistencia de los materiales y de la obsolescencia programada por las compañías que los desarrollan. También la posibilidad de contar con red o no, y de tener dinero para pagarla. Ejemplo de lo anterior son los discos compactos y antes de ellos, los llamados disquetes o floppys, que no sólo tienen una vida específica de entre 30 a 100 años, sino que también dependen de la existencia de lectores que puedan extraer la información que guardan. Como sabrá quien lea esto, la enorme mayoría de los equipos de cómputo actuales ya no cuentan con lectores de disco compacto. De todo esto me surgen varias preocupaciones: ¿en qué vamos a ver nuestras fotos en un futuro? ¿Cómo almacenarlas para que no se pierdan? Si a eso le sumamos que la mayoría de la gente toma ahora las imágenes con el teléfono celular, depende de que pueda descargarlas en estos dos tipos de sistema de memoria para que, de perder el teléfono, no se pierdan esas imágenes también. Por otro lado, ¿hay internet en todos lados y cualquiera tiene acceso a la red? Me temo que no.

Por si fuera poco, pese a su complejidad, el manejo de materiales fotográficos había sido exitosamente extendido a la población no profesional con cámaras accesibles y procesos de revelado baratos de manera que cualquiera tenía una cámara en casa y podía llevar a revelar las fotos hasta en las farmacias. Eso hacía que la enorme mayoría de las familias tuvieran acervos y sistemas de almacenamiento de estos -los famosos “álbumes”-. Hoy eso ya no es así. Esto es quizá lo que provocó el aluvión de emociones que se me vinieron a la cabeza al enterarme de la pérdida de esos acervos. Nuestra memoria es fundamental lo mismo que los dispositivos que utilizamos para dejar huella de nuestro paso en la Historia de este mundo. De ellos, la fotografía es uno de los más importantes, pero, desafortunadamente, de los más trivializados en el mundo actual.