Autoriza gobierno que industria en Puebla trabaje con aforos del 70% de su personal

A pesar de que Puebla se encuentra en el color amarillo del semáforo epidemiológico y de que no hay indicios del arribo de una tercera oleada de Covid-19 a la entidad, el gobierno estatal no modificará las disposiciones contenidas en el decreto vigente y que finaliza el 31 de mayo. Sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció hoy que emitirá un nuevo decreto para ampliar a 70 por ciento los aforos de personal permitidos a la industria.

“El día viernes, cuando anunciamos que estábamos en semáforo amarillo, de que podíamos crear un nuevo decreto para hacer algunas adecuaciones por la nueva condición de haber entrado a ese color epidemiológico de medición del semáforo, se preparó todo un texto muy bien hecho, que hizo la secretaria de Gobernación y la Dirección de Protección Civil del Estado”, explicó el mandatario estatal en una rueda de medios que ofreció esta mañana desde Casa Aguayo.

“Pero la decisión que asumí -abundó- es que no es tiempo de hacer modificaciones ante un anuncio de cambio de color, vamos a esperar a que concluya el plazo de vigencia del actual decreto que es el último día de mayo. Lo que queremos es consolidar las condiciones de estar en amarillo, no podemos cambiar ante un anuncio y después tener que retroceder, tenemos que mantener las condiciones de restricción que hay que ya son muy, muy flexibles y no podemos hacerlas mas flexibles solamente por el anuncio de un cambio de color”

- Anuncio -

Y remató: “Así es que todo se queda igual, todo se queda igual salvo la industria, va ha haber un decreto para que la industria aumente su apertura a 70 por ciento, solamente eso, todo lo demás queda igual en lo establecido en el decreto que está vigente”.

Los contagios por Covid-19 reportan una disminución de 33 por ciento, con la confirmación de 136 nuevos casos en comparación a los 204 reportados del 30 de abril al 2 de mayo, informó en la misma rueda de medios el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.

El titular de los Servicios de Salud detalló que la confirmación de los casos por coronavirus fue la siguiente: viernes, 59; sábado, 46 y domingo, 31; mientras que los decesos fueron 13, 10 y nueve, respectivamente, para dar un total de 32.

Sobre los casos vigentes, expuso que son 168 ubicados en 35 municipios. De las personas ingresadas en unidades médicas, comentó que son 320; de ellas, 65 permanecen intubadas.

Del número de pacientes por hospital, Martínez García apuntó que el reporte señala que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay 123, en los hospitales de la Secretaría, 110; ISSSTEP, 28; instituciones privadas, 27; ISSSTE, 17; Hospital Militar Regional, 10, y en el Hospital Universitario, cinco.

En cuanto al proceso de inmunización para la capital, reveló que serán 171 mil 744 vacunas las que se estiman aplicar como segundas dosis para adultos mayores de 60 años y más. Del total, 115 mil 416 son del laboratorio SinoVac y 56 mil 328 son Pfizer BioNTech.

Por último, informó que fueron aplicadas 103 mil 062 dosis durante la jornada de vacunación realizada del 6 al 8 de mayo para la población de 50 a 59 años residente de Amozoc, Izúcar de Matamoros, Atlixco y los nueve municipios de la zona conurbada.