Amenazas obligan a cambiar sede del Foro por la Defensa de la Vida y los Territorios

Tehuacán. Amenazas y concesiones mineras otorgadas mañosamente fueron temas revelados por organizaciones del Foro por la Defensa de la Vida y los Territorios, que informaron que se vieron obligadas a cambiar de sede ante el riesgo de inseguridad en Los Reyes Metzontla, donde originalmente se llevaría a cabo.

El encuentro, previsto para realizarse el 11 y 12 de octubre en Los Reyes Metzontla, se trasladó al Centro de Formación para la Autonomía Teocentli, en Tehuacán, luego de que varias organizaciones denunciaran hostigamientos y advertencias directas hacia los asistentes, principalmente contra mujeres de esa comunidad perteneciente a Zapotitlán Salinas.

De acuerdo con un comunicado firmado por integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y otras colectividades, las amenazas provienen de personas y grupos vinculados con intereses mineros que pretenden mantener el control sobre diversas concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Minas. Según los denunciantes, esas concesiones se han promovido bajo el discurso de “beneficios comunitarios”, aunque en realidad buscan legitimar el despojo de los territorios indígenas.

Entre las concesiones señaladas destacan los títulos Cactus Fracción 1, Cactus III y Los Reyes, que abarcan más de 670 hectáreas del territorio ngiwa mixteco, concedidas hasta por 50 años a particulares como Eligio Bravo Hernández, Alberto González Luna, Martín González Hernández y Jaime Cruz Cortés.

Advirtieron que la extracción minera en esas zonas se realiza sin los permisos ambientales correspondientes, lo cual ha sido confirmado por la CONAP, la PROFEPA y la SEMARNAT, en mesas de trabajo con autoridades agrarias locales, pese a lo cual esas prácticas no se detienen.

Respecto al cambio de sede, detallaron que las autoridades auxiliares de Los Reyes Metzontla, como la regidora de Gobernación Seime Juárez Hernández y el comisariado ejidal Claudio Flores Balderas, amenazaron con no garantizar la seguridad de quienes asistieran al foro, advirtiendo que cualquier incidente sería “responsabilidad de los organizadores”, lo cual fue notificado en un oficio fechado el 10 de octubre.

Otro de los señalados es Rolando Aguilar, identificado como supuesto “asesor de los pueblos Ngiwas” y presuntamente vinculado al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Según explicaron, ese hombre ha promovido reuniones a puerta cerrada con autoridades locales para impulsar acuerdos ilegítimos con las mineras bajo la figura de “concesiones comunitarias”, estrategia que las organizaciones identifican como acciones para dividir a las comunidades y legalizar el saqueo de minerales como hierro, silicio, manganeso y tierras raras.

El comunicado subraya que estas acciones forman parte de un modelo extractivista y colonial, destinado a abastecer las industrias tecnológica, armamentista y energética a costa de los pueblos indígenas.

Advirtieron que la minería en la región ha generado violencia, contaminación ambiental y despojo, mientras las autoridades federales y estatales mantienen un silencio cómplice.

Frente a este panorama, los convocantes decidieron reubicar el foro para proteger la integridad de las y los participantes, reiterando que el espacio mantendrá su carácter de articulación, reflexión y denuncia ante la impunidad y la imposición de megaproyectos en la Reserva de la Biosfera Tehuacán–Cuicatlán.

Finalmente, las organizaciones exigieron al gobierno garantizar la seguridad de las comunidades participantes, investigar las amenazas y hostigamientos, y cancelar las concesiones mineras en territorios indígenas.

