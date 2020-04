Formas de apoyo mutuo ante las crisis

Oscar Ochoa

Las crisis siempre han afectado más a los de abajo. Eso es algo que se aprende sin tener un curso básico de historia elemental. Pero estos pobres, que somos la gran mayoría, hemos desarrollado a lo largo de la historia diversas formas de apoyo que nos han permitido subsistir en las malas y en las pésimas, pues la crisis es una constante para quienes vivimos por debajo de la satisfacción mínima de las necesidades económicas.

Las circunstancias actuales nos hacen reconocer la fragilidad de la condición humana, atrapada por un largo periodo en la burbuja del desarrollo ilimitado que ofreció el libre mercado, y cuyo fin abrupto viene con la máscara de un enemigo invisible: un virus que mantiene a todos encerrados, logrando con ello la desmovilización social para salvar la vida (mientras desde los poderes quieren salvar sus ganancias). Pero [email protected] (las y los obreros, campesinos, desempleados, migrantes, comerciantes informales, etc.) quienes no podemos darnos el lujo de quedarnos en cuarentena hemos aprendido algo a través de los siglos: a sobrevivir.

Las ollas populares en Sudamérica son una expresión de cómo se puede comer bien, nutriendo la panza y el espíritu, ante las adversidades. En Montevideo, Buenos Aires, Santiago y otras ciudades del Cono Sur crecen estas comidas colectivas frente al embate económico por el coronavirus que hace crecer por decenas de miles las solicitudes de seguro de desempleo, con la cualidad de que tienen asambleas donde se decide algo mas que comer: subsistir con dignidad . En México su expresión es la cocina popular que permite una buena comida a precios bajos o de manera gratuita, pero la mayoría son espacios del clientelismo partidista y no hay decisión ni participación popular.

Otro ejemplo son las redes vecinales de distribución de alimentos que están creciendo en las grandes ciudades de México, ya se articulan redes de vecinos organizados para comprar alimentos en medianas cantidades para después distribuirlos por medio de vecinos en bicicletas, abasteciendo un sector urbano desfavorecido y activando las economías campesinas y pequeñas industrias locales que han quedado a la deriva frente a esta contingencia.

En gran parte de los países llamados emergentes, y desde hace mucho tiempo existen las huertas familiares, con un creciente glamour clasemediero, resultan vitales para muchas familias, sobre todo aquellas que viven en la periferia de las grandes ciudades. Pequeñas porciones de tierra o espacios condicionados para la siembra de hortalizas y algunos frutos son mantenidos por las familias que dependen en cierta medida de estos vegetales para complementar su dieta.

Los mercados alternativos como los tianguis en México permiten la circulación de bienes en cadenas cortas, no se desplazan mucho del lugar de su producción al de su consumo, permitiendo que los vendedores, algunas veces los mismos campesinos, vendan sus productos directos al comprador final, evitando intermediarios y ganando ambos en precio y calidad.

Por igual, poco a poco se acepta en las ciudades lo que en las comunidades rurales es un valor reconocido: la salud comunitaria con hierbas, remedios y consejos que previenen y apoyan los viveros y las colectivas de salud comunitaria y popular son un baluarte familiar y social.

Finalmente, el reciclaje y reparación de todo tipo de productos y bienes posibilita que los sectores más desprotegidos accedan al uso de diversas tecnologías y servicios a un precio mínimo, gracias a los cada vez más escasos talleres de barrio que ahora parecen revalorarse por su imprescindible servicio a la comunidad.

Son tiempos difíciles, eso lo sabemos, pero el espíritu comunitario que nos une a los de abajo se está propagando con la caída del escenario ficticio de la individualidad autosuficiente (el individualismo) ese virus social que ha propagado el capitalismo en las últimas décadas, y ahora nos podemos ver a los ojos de nuevo para reencontrarnos como humanidad.

FORMAS DE INVOLUCRARSE Y CONSTRUIR EL APOYO MUTUO ANTE COVID 19 DE MANERA MÁS SEGURA.

Es muy importante que el virus, el miedo o pánico no logren romper con nuestras redes de apoyo mutuo y solidaridad es más este es un momento clave para fortalecer nuestras formas de ayudarnos ya que las medidas institucionales y oficiales son completamente inadecuadas para contener la enfermedad y en particular apoyar a los sectores más vulnerables de la población. Si permitimos que el virus nos haga abandonarnos entre nosotros, los impactos en la gente más vulnerable serán aún más devastadores.

Recordar que esto NO SÓLO es un asunto “médico” sino que altamente político y social hay gente que ya perdió o perderá su empleo, que no podrá dejar de trabajar, que se enfermará por el tipo de trabajo que tiene, que quizás no tiene la misma facilidad que tú tienes para salir a comprar insumos, alimentos y medicamentos. Hay que pensar siempre en qué condiciones limitarán a personas sin techo, sin lugar fijo para vivir, sin ciudadanía, sin servicios de salud, que no hablan español que es el idioma en el cual se está manejando toda la información de canales oficiales, etc. Hay muchas formas de apoyarse en redes de apoyo siempre y cuando se trate de evitar traslados múltiples, entrar en contacto con múltiples personas, involucrarse si uno está a alto riesgo o ya tiene síntomas, etc.

Algunas de las medidas y actividades que han venido recomendando en otros lugares e incluso en países donde hay altos números de casos son:

• Mantenerse en comunicación con las personas en nuestra comunidad y saber quiénes tienen necesidades de salud particulares, antecedentes de mayor riesgo, dificultad para conseguir alimento, cocinar, comprar medicamento, insumos para higiene, etc y así poder en una red decidir cómo mejor apoyarlos, cómo dejar insumos o alimentos sin entrar en contacto repetitivo, etc.

• Contarnos: saber cuántas personas tenemos en nuestra red de apoyo y dividirnos para formar “núcleos” de apoyo de ante mano. Saber quiénes vivimos cerca, quiénes tienen acceso a un vehículo, quién va a estar al pendiente de quién en caso de que se enferme o no pueda salir, etc. Es siempre mejor organizarnos antes del momento de la urgencia para evitar descuidos y acciones desesperadas.

• Ayudar de forma local para evitar traslados grandes o complicados (en la vecindad por ejemplo).

• Ayudar a un grupo pequeño de personas, pero de forma regular. Por ejemplo, si ayudarás a cuidar a niñxs que sea para la misma familia siempre, etc. De nuevo formar núcleos.

• No salir a juntarse con más gente, sólo con la gente a la cual se va a estar apoyando directamente.

• Hacer información concreta y útil disponible a otras personas quienes no tienen esa facilidad.

• Aprender formas de mantenerse sanas y sanos, tratamientos alternativos para fiebre, dolor muscular, tos, tomar signos vitales y reconocer signos o síntomas de gravedad y compartir el conocimiento con otras personas. Producir medicina natural para los síntomas comunes por ejemplo, compartir conocimiento acerca de cuestiones de alimentos que mejoran el estado inmunitario, etc.

• Quienes tienen conocimiento de cuidados de salud formar redes virtuales para responder dudas y consultas sencillas de forma virtual y así evitar que mucha gente tenga que acudir a consulta de forma presencial.

• Si emplean a un/a trabajador/a en su casa y por motivo de la cuarentena no van a querer que acudan a su casa, pagarles su salario de todas formas ya que de eso depende que esa persona y su familia pueda evitar ser más afectados.

• Seguir apoyando a los negocios pequeños, vendedores en nuestros barrios, nuestras colonias de la forma que se pueda a pesar de la cuarentena. Ejemplo: comprar comida y llevarla a casa.

• Juntar dinero entre quienes mantendrán un trabajo fijo y pagado durante este tiempo para apoyar a quienes tienen trabajo informal o no tendrán trabajo para disminuir el peso económico, social, mental, emocional, etc.

• Ser conscientes de nuestras actitudes hacia las y los demás y no asumir actitudes de criminalización y desprecio hacia quienes no tienen las mismas posibilidades de “cuidarse”, lavarse las manos, sus espacios, dejar de trabajar, dejar de usar transporte público, etc. Recordar que este es un problema sistémico que si está volviéndose tan grave, refleja que ha habido un desmantelamiento de los servicios de salud y los servicios sociales en general durante décadas así como políticas que han hecho más vulnerable a la población en muchos sentidos. No debemos permitir que la violencia contra los sectores más vulnerables se agudice ahora desde nosotras y nosotros. Como han sugerido ya varias personas – se debe “aprovechar” esta crisis para fortalecer nuestras redes de apoyo y generar otras formas de hacer las cosas entre nosotras y nosotros.

• Recordar los impactos posibles y probables en la salud mental y buscar formas, aunque sea con distancia física, de defender también la alegría, la compasión, la escucha y así romper con los sentimientos de miedo y aislamiento.

Fragmento de la Guía: Información Básica sobre la Infección por Coronavirus y cómo Cuidarnos de Forma Solidaria. Dra. Mandeep Dhillon (Urgencióloga e integrante de la Brigada de Salud Comunitaria 43).Dra. Eva Tovar Hirashima (Urgencióloga, directora médica de servicio prehospitalario de Cruz Roja en Tijuana, y colaboradora con el Albergue Tochan). Dra. Patricia González Zuniga (Médica y directora del Wound Clinic). Dr. José Raymundo Diaz Taboada (Médico e integrante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad).

XXII

El capitalismo se olvidó de la fiesta. No se sienta

frente al fuego para hablarle, tirarle odios, guerras,

maíz o chocolate, los nudos del pecado.

Prohíbe los caminos de la amargura al dulzor, las desapariciones

de la angustia, un sueño brusco entre dos lunas.

No cree en el deseo que ve su imperfección. Se ampara

en oro ajeno y trabaja eternidades que no existen.

Juan Gelman, de Hoy, 2013

www.elzenzontle.org

[email protected]

[email protected]