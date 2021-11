Formalizan queja formal ante el gobierno estatal en vs del Notario Público 55

Se ha formalizado ante la Dirección Notarias del gobierno del estado y la Consejería Jurídica el Poder Ejecutivo una queja formal en contra del Notario Público número 55 Ángel Pérez, a quien se acusa de presunta asociación delictuosa con parientes del propietario del bar Francos, para despojar de la herencia a su legítimo heredero.

El caso está cobrando tintes dramáticos, porque ha trascendido que José Eduardo Espinoza Ocampo, hijo y heredero de Jorge Abel Espinoza Ocampo, padece una grave enfermedad, cuyo tratamiento demanda una importante cantidad de recursos económicos, a los cuales el joven no puede acceder por las acciones presuntamente delictivas del fedatario y los hermanos de su padre.

Aldo Cortés, abogado del vástago, proporcionó a esta casa editorial copia digital de la queja que José Eduardo Espinoza Ocampo presentó ante María del Carmen Rico Reyes, directora general del Notariado del gobierno del estado de Puebla y ha trascendido que ese mismo documento ya es del conocimiento del gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

En la queja, el legítimo heredero de Jorge Abel Espinoza Ocampo denuncia que tras la muerte de su padre, “recibí el aparente ‘apoyo’ de mis consanguíneos en calidad de tíos Luz Esthela Espinoza Ocampo y Roberto Manuel Espinoza Ocampo, hermanos de mi padre, quienes sugirieron acudir con licenciado Ángel Pérez García, Titular de la Notaria Pública número 55, con quien tuvimos diversas pláticas y a quien personalmente le entregué mi acta de nacimiento y el acta de defunción de mi padre, para dar trámite a la sucesión de este y el suscrito fuera declarado heredero único y universal. Sin recordar con precisión la fecha, en el mes agosto de 2019 comparecimos a la notaria del licenciado Ángel Pérez García quien me exhortó para que, ‘fueran mis tíos quienes tramitaran la sucesión a su nombre y después de su administración, yo recibiera una pensión mensual para vivir de manera confortable’, sugerencia a la que no accedí por ser, en efecto, el único heredero a bienes, derechos y acciones de mi difunto padre”.

“A partir del mes de agosto de ese mismo año, Luz Esthela Espinoza Ocampo y Roberto Manuel Espinoza Ocampo, mis tíos, iniciaron una serie de amenazas verbales y telefónicas, al grado de lanzar la amenaza de que podría aparecer muerto en las mismas condiciones que mi padre. Debo reconocer que, tales amenazas y presiones morales generaron en mí un gran temor fundado de ser víctima de daños a mi integridad física y personal, máxime que mis consanguíneos en calidad de tíos se encontraban coludidos abiertamente con el Notario Público Ángel Pérez García”, agrega el agraviado.

Y añade: “En el mes de noviembre de 2019, sin recordar con exactitud la fecha, mis tíos me citaron para firmar un ‘arreglo’ y para rendirme cuentas de la administración del Hotel Posada Analco, S.A. De C.V., ubicado en C. 12 Sur 706, Barrio de Analco, Puebla, Pue. Mi sorpresa fue grande cuando advertí que, mis tíos llegaron acompañados de dos personas del sexo masculino, dentro los 40-50 años de edad ambos y con una apariencia hostil y adusta; estando presente el Notario Público Ángel Pérez García, me obligaron a firmar una serie de documentos que nunca pude leer, además de obligarme a estampar mi huella dactilar, siendo únicamente informado por el notario que, el documento que había firmado hacía únicos herederos a sus cómplices, mis tíos Luz Esthela Espinoza Ocampo y Roberto Manuel Espinoza Ocampo”.

“Desde de ese mes de noviembre, sin recordar la fecha exacta, he vivido en una intensa zozobra, temor y angustia de ser víctima de una acción delictiva dirigida a mi persona que, incluso pueda costarme la vida. Tal y como ellos me lo hicieron saber”, apuntó.

Y recordó: “El señor gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, sin precedentes en otros sexenios, ha enfatizado la necesidad del que notariado público actúe con estricto apego a la ley, observando los derechos humanos y fundamentales y todas aquellas leyes que regulan la honrosa tarea del notariado público. Al grado de suspender temporalmente a ímprobos notarios, cuyas actuaciones palidecen frente a la actitud perversa propias del crimen organizado del notario Ángel Pérez García y de mis consanguíneos Luz Esthela Espinoza Ocampo y Roberto Manuel Espinoza Ocampo, a quienes me reservo denunciar por los delitos que puedan resultar por las conductas aquí descritas”.