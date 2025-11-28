Jueves, noviembre 27, 2025
OpiniónEntrepanes

Fonsequear

“Fonsequear” define un hablar frontal, elegante y de barrio: verdades filosas con estilo, sin vulgaridad y con inteligencia rebelde
Alejandra Fonseca

Verbo:

Decir la verdad como es: directa, chingona, elegante y con ese filo de barrio que no pide permiso. Hablar con inteligencia rebelde, sin miedo a incomodar, mezclando la grosería necesaria con una clase que se nota desde que abres la boca.

Consulta: La señal de la mujer que regresó del monte

Uso en frases:

“Ya fonsequea ¡carajo! Dilo como va, sin mamadas, pero con estilo.”

“Entró y fonsequeó a todos: firme, fina y con barrio, dejó claro quién manda.”

Definición extendida:

Fonsequear es actuar y hablar con frontalidad impecable, soltando verdades que cortan, pero con una elegancia que nadie logra copiar. No es ser grosero por gusto: es usar la grosería como herramienta, nunca como vulgaridad. Es el arte de ser barrio sin perder la clase, de plantarte con temple, con huevos y con cerebro. Es decir, lo que otros no se atreven, con la fuerza de la calle y la sofisticación de quien no se vende ni se calla.

Fonsequeano/fonsequeana

Adjetivo:

Persona intensa, rebelde, inteligente y de barrio, que combina grosería fina con elegancia natural. Alguien que habla sin titubeos, piensa con lucidez y no baja la mirada.

En Londres:

Fonseca’s Deli.

Puedes leer: Cien años de una mojarrita (y varias cachetadas de realidad)

[email protected]

Temas

Más noticias

Nacional

Manipulan grandes harineras precio del maíz: productores y autoridades

La Jornada -
Braulio Carbajal México. Las grandes harineras del país tienen el poder de manipular los precios del maíz al ofrecer pagos por debajo de los costos...
Internacional

Israel viola una vez más el alto al fuego con bombardeos nocturnos sobre Gaza

La Jornada -
Prensa Latina Ramala. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) volvieron a atacar este jueves zonas de la franja de Gaza, en medio de crecientes...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Más noticias

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025