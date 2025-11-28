Verbo:

Decir la verdad como es: directa, chingona, elegante y con ese filo de barrio que no pide permiso. Hablar con inteligencia rebelde, sin miedo a incomodar, mezclando la grosería necesaria con una clase que se nota desde que abres la boca.

Uso en frases:

“Ya fonsequea ¡carajo! Dilo como va, sin mamadas, pero con estilo.”

“Entró y fonsequeó a todos: firme, fina y con barrio, dejó claro quién manda.”

Definición extendida:

Fonsequear es actuar y hablar con frontalidad impecable, soltando verdades que cortan, pero con una elegancia que nadie logra copiar. No es ser grosero por gusto: es usar la grosería como herramienta, nunca como vulgaridad. Es el arte de ser barrio sin perder la clase, de plantarte con temple, con huevos y con cerebro. Es decir, lo que otros no se atreven, con la fuerza de la calle y la sofisticación de quien no se vende ni se calla.

Fonsequeano/fonsequeana

Adjetivo:

Persona intensa, rebelde, inteligente y de barrio, que combina grosería fina con elegancia natural. Alguien que habla sin titubeos, piensa con lucidez y no baja la mirada.

En Londres:

