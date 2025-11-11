Fonoteca y fototeca de Puebla exhiben las memorias sonoras y visuales de Puebla

Por primera vez, en el edificio al que fueron trasladadas en 2017 al dejar sus respectivos espacios en el Centro Histórico de Puebla, la Fototeca Juan Crisóstomo Méndez y la Fonoteca Vicente Teódulo Mendoza exponen las que han sido sus funciones: resguardar, conservar y difundir el patrimonio fotográfico y visual del estado.

Ubicado en el complejo museístico de la ex fábrica textil La Constancia Mexicana, el edificio de cristal de tres niveles conserva la memoria y los acervos de estos dos archivos de Puebla: el primero dedicado al resguardo de alguna parte de la historia visual de Puebla, y el otro al rastro auditivo de la misma.

Denominada Melodías visualizadas, patrimonio sonoro y fotográfico, la exposición da cuenta de la historia de ambos recintos: de la Fototeca Juan C. Méndez, abierta el 5 de noviembre de 1985, por lo que este 2025 cumple 40 años de labor; y de la Fonoteca Vicente T. Mendoza, que abrió sus puertas el 18 de noviembre de 1974 en la planta alta de la Casa de Cultura, al mismo tiempo que este espacio gubernamental.

Fototeca Juan C. Méndez, la preservación de la visualidad

En la sala dedicada a la Fototeca Juan Crisóstomo Méndez se da cuenta de este centro de documentación y resguardo fotográfico dedicado a conservar una amplia variedad de formatos de imágenes, a través de la limpieza, la digitalización, la colocación de una guarda libre de ácido y el almacenamiento en una bóveda con condiciones controladas de clima y humedad.

Parte importante, es el renglón de consulta, pues el espacio adscrito al Organismo Público Descentralizado Museos Puebla cuenta con “áreas de consulta tanto físicas como digitales para brindar acceso a las colecciones a diferentes investigadores y estudiosos”, lo que busca facilitar el análisis de las piezas, valoración y difusión.

Se indica que fue fundada en 1985 con negativos, positivos, agendas, álbumes y otros objetos de Juan Crisóstomo Méndez (1885, Puebla -1963), un fotógrafo poblano que, a lo largo de cuatro décadas del siglo XX, capturó la vida cotidiana de Puebla, la arquitectura, el patrimonio cultural e incluso estudios de corte erótico.

Teniendo como base este archivo, el acervo público de la Fototeca Juan C. Méndez ha ido conjuntando diversas donaciones, integrando actualmente más de 180 mil imágenes agrupadas en las colecciones: Juan C. Méndez, Francisco Bustamante, Donativos, Luis Pérez Villegas, Cutberto Pérez Huerta, Sismo 1999, Eladio Alvarado Ávila, Infantil, López Bruni, Comunicación social de la Secretaría de Cultura, Casa de Cultura, Periódico Novedades, López Bruni, Jorge Vértiz, Juan Carlos Rojas, El Universal y Cuartoscuro.

La Colección Juan C. Méndez destaca porque cuenta con una amplia variedad de positivos y negativos en diferentes soportes, como papel, acetato, nitrato y vidrio, piezas que ofrecen un testimonio de la vida cotidiana y la arquitectura de la época. Además, se incluyen retratos y desnudos, destacándose especialmente la colección de estereoscópicas, álbumes, impresiones y negativos de plata gelatina en blanco y negro. También se encuentran presentes bitácoras, así como equipos instrumentales y de laboratorio antiguos, que complementan y enriquecen esta valiosa colección.

De las demás coleccione destacan la Colección Donativos, con donaciones de particulares que abarcan imágenes de finales del siglo XIX y principios del XX: placas de vidrio, ambrotipos y ferrotipos, así como de álbumes, impresiones y negativos; así como la Colección Francisco Bustamante que conjunta fotografías que datan de 1901 a 1908 retratando la ciudad de Puebla en técnicas de impresión como la albumina, el colodión de auto revelado y la placa de gelatina, para capturar paisajes y retratos; o la Colección Luis Pérez Villegas, que se centra en la vida cotidiana los retratos de estudio, principalmente de Atlixco.

Otras son la Colección Eladio Alvarado Ávila, con obra donada por este fotógrafo originario de Tehuacán que dedicó su carrera a capturar la vida social y urbana de la ciudad de Puebla a partir de la década de los años 40 del siglo XX; la Colección Cutberto Pérez Huerta, fondo compuesto por la colección del fotógrafo poblano nacido en 1911 que vivió en el Distrito Federal, donde estableció su estudio y desarrolló gran parte de su obra fotográfica hasta su fallecimiento en 2007; la Colección Jorge Vértiz, fotógrafo de la revista Artes de México, conocido por su trabajo en la documentación visual de diversas expresiones culturales, quien fotografío parte del acervo del Museo Bello; y la Colección Periódico Novedades, con documentos gráficos tomados por varios autores durante la década de 1970 y 1980, que se convierten en un testimonio visual de Puebla.

Resaltan además la Colección Sismo de 1999, que refieren a lo sucedido el 15 de junio de 1999, cuando un sismo de 6.7 grados sacudió a la ciudad de Puebla, causando graves daños a numerosos edificios, un evento documentado en 42 impresiones de gran formato; y la Colección Casa de Cultura, con más de ocho mil impresiones y diapositivas que son testimonio de las actividades culturales realizadas a lo largo de tres décadas.

Fonoteca Vicente T. Mendoza, 50 años de resguardar sonidos

Gestada en 1971 por el profesor Roberto Reyes y abierta en 1974 por la gestión de Pedro Ángel Palou, al mismo tiempo que la Casa de Cultura, la Fonoteca Vicente T. Mendoza propuso como un centro de documentación y preservación sonora para conservar de manera óptima y organizada grabaciones, voces habladas y eventos históricos, con la idea de archivarlos y preservarlos en sus formatos originales y transferirlos en formatos digitales para garantizar su acceso y su consulta de manera responsable.

Primero ubicada en un salón de la planta alta de Casa de Cultura, para 1999 la fonoteca experimentó los primeros avances en la catalogación y abrió una sala de consulta física; luego, en 2009, la asociación Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México catalogó y digitalizó sus acervos, a la par de que se inauguró el estudio de grabación. Fue en 2017, cuando el acervo fonográfico y del estudio de grabación fueron trasladados a la actual sede.

La fonoteca lleva el nombre de Vicente Teódulo Mendoza Gutiérrez (Cholula, 1894- Ciudad de México, 1964), pionero en la investigación folclórica en México, quién desde sus primeros trabajos académicos, mostró interés en la música tradicional y su contribución al nacionalismo musical. Fue además un destacado musicólogo y compositor, que rescató más de 200 canciones antiguas que se podrían haber perdido para siempre, trabajo que fue realizado en colaboración con su esposa, Virginia Rodríguez Rivera.

En su apertura, el 18 de noviembre de 1974, el profesor Roberto Reyes consiguió una importante donación de varios miles de discos, cintas y reproductores de aquella, acervo que acrecentó gracias a instituciones, radiodifusoras y el público en general que también donó sus materiales.

Destacan la colección XEHR Radiodifusión, del ingeniero Manuel Canales, fundador en 30 de noviembre de 1939 de la estación de radio XEHR-AM, que un año después fue vendida al periodista y reportero veracruzano Roberto Cañedo Martínez, siendo su hijo Rafael Cañedo Benítez el que legó a la fonoteca a parte de los documentos sonoros que se transmitían diariamente en la programación habitual de la estación.

Otra es Voz viva de México, una recopilación de lecturas de fragmentos de literatura realizadas por sus propios autores desde 1959, con aproximadamente mil documentos sonoros producidos por la Dirección de Literatura de la UNAM; así como Voz Viva de América Latina, colección que surgió por la Unión de Universidades de América Latina a la UNAM para ampliar los registros sonoros a autores latinoamericanos; aparecen las voces de José Martí, Rubén Darío, Pablo Neruda o Julio Cortázar, entre otros.

Se suma la Colección Puebla, que resguarda material grabado de diversas fuentes y diversos formatos, capturando la historia social, política y musical de finales del siglo XX, principalmente de la capital, aunque también de otros municipios. En la actualidad, busca ampliarse con nuevas grabaciones generadas por el estudio de grabación de la propia Fonoteca Vicente T. Mendoza.

