Jueves, octubre 23, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Canacintra considera “focos rojos” cuatro parques industriales por incremento de hasta 100% en incidencia delictiva

Advierte de alza en atracos en Cuautlancingo, La Loma, La Resurrección y Chachapa

Canacintra considera “focos rojos” cuatro parques industriales por incremento de hasta 100% en incidencia delictiva
Carlos Sosa Spínola, presidente de Canacintra Puebla, alertó sobre el aumento de robos en parques industriales y exigió reforzar vigilancia en las zonas fabriles. Foto ES IMAGEN
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) identificó como “focos rojos” de inseguridad a los parques industriales de Cuautlancingo, Chachapa, La Loma y La Resurrección, donde se reportan incrementos de hasta 100 por ciento en atracos a trabajadores y vehículos de carga

El presidente de Canacintra Puebla, Carlos Sosa Spínola, explicó que los asaltos se registran principalmente a la salida de los turnos laborales, cuando los trabajadores se dirigen al transporte público. 

“Tiro por viaje los están asaltando”, comentó el dirigente, al subrayar que la delincuencia también afecta a los vehículos que transportan mercancías, especialmente en las inmediaciones de Cuautlancingo, donde las denuncias se han duplicado durante los últimos meses.

Canacintra detalló que ha trabajado en conjunto con autoridades municipales y estatales para identificar los horarios y puntos exactos donde ocurren los robos, con el fin de diseñar estrategias preventivas

Según Sosa Spínola, la cámara elaboró un registro georreferenciado con informes de empresas afiliadas, que fue entregado al ayuntamiento de Puebla y al gobierno estatal para que tomen medidas al respecto.

“Hemos compartido dónde se están dando los hechos, en qué horario y estamos esperando que exista ya un poquito más de movimiento por parte de las autoridades para que esto pare, porque sí nos golpean mucho y las empresas se devuelven”, señaló.

El dirigente, aunque dijo contar con un reporte de casos, declinó ofrecer cifras específicas sobre el número de incidentes; ofreció proporcionarlas posteriormente.

Sosa Spínola describió que los delitos más recurrentes son los asaltos a trabajadores y los robos de unidades de reparto, sobre todo cuando los transportistas realizan entregas en zonas poco iluminadas o sin presencia policiaca. 

Subrayó que los afectados pertenecen, en su mayoría, a empresas del sector automotriz, metalmecánico y de plásticos, rubros que representan los principales motores de la economía estatal.

Para atender la situación, Canacintra participa junto con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un proyecto coordinado con el gobierno estatal que busca incrementar la instalación de cámaras de videovigilancia y mejorar el alumbrado público en los parques industriales. 

Sin embargo, el mismo dirigente reconoció que los esfuerzos han sido limitados, pues las luminarias se las roban o las rompen y, al tercer día, la zona vuelve a quedar en penumbra.

El empresario confió en que las acciones conjuntas deriven en una respuesta más firme de las autoridades, ya que los delitos no sólo comprometen la seguridad del personal sino también la competitividad y confianza en la inversión industrial en Puebla.

Te puede interesar: Se instalarán cámaras en la México-Puebla para combatir el robo a transporte: Federación

Temas

Más noticias

Internacional

Celebra Zelensky nuevas sanciones de EU a Rusia

La Jornada -
Bruselas. Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia envían un "contundente mensaje" a su presidente Vladimir Putin para que ponga fin a la guerra,...
Nacional

Empresa de Houston, coludida con el ‘CJNG’ en el ‘huachicol’ fiscal

La Jornada -
La empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, ha jugado un papel clave en operaciones para que la compañía Intanza, con base en Monterrey,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

En un año regulariza la Comuna tres asentamientos; faltan 90 por legalizar

Patricia Méndez -
Pese a que en el municipio de Puebla hay aproximadamente 90 asentamientos irregulares detectados, durante el primer año de la actual administración municipal se...

Revisarán propuestas de Pueblos de Cholula avaladas por universidades 

Martín Hernández Alcántara -
Con intermediación del gobierno del estado de Puebla, el ayuntamiento representantes de los pueblos originarios de San Andrés Cholula acordaron revisar las propuestas de planeación...

Profeco suspende Bodega Aurrera en Cuautlancingo por irregularidades en precios y promociones

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió las actividades comerciales de la tienda Bodega Aurrera, ubicada en la avenida Puebla-México número 1713, en el municipio...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025