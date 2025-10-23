Canacintra considera “focos rojos” cuatro parques industriales por incremento de hasta 100% en incidencia delictiva

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) identificó como “focos rojos” de inseguridad a los parques industriales de Cuautlancingo, Chachapa, La Loma y La Resurrección, donde se reportan incrementos de hasta 100 por ciento en atracos a trabajadores y vehículos de carga.

El presidente de Canacintra Puebla, Carlos Sosa Spínola, explicó que los asaltos se registran principalmente a la salida de los turnos laborales, cuando los trabajadores se dirigen al transporte público.

“Tiro por viaje los están asaltando”, comentó el dirigente, al subrayar que la delincuencia también afecta a los vehículos que transportan mercancías, especialmente en las inmediaciones de Cuautlancingo, donde las denuncias se han duplicado durante los últimos meses.

Canacintra detalló que ha trabajado en conjunto con autoridades municipales y estatales para identificar los horarios y puntos exactos donde ocurren los robos, con el fin de diseñar estrategias preventivas.

Según Sosa Spínola, la cámara elaboró un registro georreferenciado con informes de empresas afiliadas, que fue entregado al ayuntamiento de Puebla y al gobierno estatal para que tomen medidas al respecto.

“Hemos compartido dónde se están dando los hechos, en qué horario y estamos esperando que exista ya un poquito más de movimiento por parte de las autoridades para que esto pare, porque sí nos golpean mucho y las empresas se devuelven”, señaló.

El dirigente, aunque dijo contar con un reporte de casos, declinó ofrecer cifras específicas sobre el número de incidentes; ofreció proporcionarlas posteriormente.

Sosa Spínola describió que los delitos más recurrentes son los asaltos a trabajadores y los robos de unidades de reparto, sobre todo cuando los transportistas realizan entregas en zonas poco iluminadas o sin presencia policiaca.

Subrayó que los afectados pertenecen, en su mayoría, a empresas del sector automotriz, metalmecánico y de plásticos, rubros que representan los principales motores de la economía estatal.

Para atender la situación, Canacintra participa junto con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un proyecto coordinado con el gobierno estatal que busca incrementar la instalación de cámaras de videovigilancia y mejorar el alumbrado público en los parques industriales.

Sin embargo, el mismo dirigente reconoció que los esfuerzos han sido limitados, pues las luminarias se las roban o las rompen y, al tercer día, la zona vuelve a quedar en penumbra.

El empresario confió en que las acciones conjuntas deriven en una respuesta más firme de las autoridades, ya que los delitos no sólo comprometen la seguridad del personal sino también la competitividad y confianza en la inversión industrial en Puebla.

