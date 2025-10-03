Fobaproa ha costado 1.4 billones; bancos dedujeron 290 mil mdp: SAT

Ciudad de México. Desde 1995 el rescate bancario ha costado a las finanzas públicas 1.4 billones de pesos, de los cuales los bancos han deducido 290 mil millones, informó Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Expuso que de ahí la medida de acotar las deducciones que los bancos pueden hacer de los bonos IPAB, herederos del rescate bancario de la década de los noventa, que de inicio se conoció como Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro).

Al responder a cuestionamientos de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el jefe del SAT reiteró que eliminar las deducciones por Fobaproa daría a la Hacienda pública 10 mil millones de pesos cada año.

Enfatizó que las propuestas de miscelánea fiscal presentadas por las autoridades hacendarias a Diputados vienen de lo que observa el SAT día a día: las empresas siguen utilizando pérdidas fiscales inexistentes para disminuir el pago del impuesto sobre la renta, simulan gastos para disminuir la base gravable y usan documentos falsos para devolución de un saldo a favor, detalló.

No habrá condonación a grandes contribuyentes

“Vamos a mantener la austeridad republicana, la disciplina financiera y fiscal, no va a haber condonación de impuestos a grandes contribuyentes y vamos a continuar con el combate a la evasión fiscal y la simplificación de trámites más importante en la historia de México”, apuntó Martínez Dagnino.

