Flotillas de pipas y camiones ya utilizan biodiesel generado en Ciudad Universitaria 2

Más allá del beneficio que supone la oferta educativa de Ciudad Universitaria 2 , el Ecocampus de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ya ha brindado sus primeros frutos de impacto social, pues el biodiesel producido por investigadores del Instituto de Ciencias (ICUAP), mediante un proceso que utiliza aceite vegetal desechado y energía solar, ya está siendo usado por flotillas de pipas y camiones de empresarios poblanos, quienes, además, logran ahorros de hasta 30 por ciento en sus cargas.

El energético cumple con las modificaciones anunciadas en 2016 por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con la aplicación de la normativa oficial (NOM-044-2017) que establece límites máximos de emisiones, la implementación de nuevas tecnologías y el mejoramiento en la calidad del combustible -diésel.

La dependencia federal reconoce cuatro principales fuentes de contaminación atmosférica, de las cuales la emanación de gases tóxicos generada por todas las formas de transporte representa 80 por ciento del total; es por eso que los biocombustibles son en la actualidad una urgencia y una fuente potencial de energía renovable.

La normatividad, señala que los motores nuevos a diésel y los vehículos pesados que se incorporen a la circulación en el territorio nacional deberán contar con tecnologías más eficientes y menos contaminantes que las actuales.

La transferencia tecnológica permite que los descubrimientos científicos de las universidades lleguen a los usuarios públicos y privados, con el objetivo de aplicar el conocimiento en productos y servicios que resuelvan un problemas reales. Una muestra de este proceso colaborativo es el Biodiésel BUAP, que ya consumen usuarios externos, quienes validan su calidad y eficacia.

Este es el caso de Ángel Ortiz Selma, quien ya lo utiliza en sus camiones de carga y pipas. Al respecto, el empresario comentó: “el producto es bueno, mejor que otros biocombustibles que he probado, tiene mayor lubricación. Es de muy buena calidad, se ve más claro, porque otros vienen turbios o con más humedad, y el de la BUAP, no. La verdad no me arrepiento, estoy muy satisfecho. Si me siguen vendiendo, sigo comprando”.