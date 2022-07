Flores: ser un giro comercial, el primer paso para reconocer a los centros culturales independientes

El Consejo de Participación Ciudadana de Cultura está convencido que la propuesta de concebir a los centros culturales independientes como un tipo de giro comercial es un primer paso a su “reconocimiento”, no obstante, sus miembros señalan que falta ver si la propuesta será benéfica o no.

La propuesta, que se gestó hace dos años, tiempo en el que se ha buscado consolidar con apoyo de regidores de la anterior administración municipal y la presente, además del acercamiento con algunos de los espacios culturales y del Instituto Municipal de Arte y Cultura, busca la regulación de la actividad comercial de los foros culturales independientes del municipio de Puebla a través de la inclusión de esta nueva figura en el catálogo de giros comerciales que contempla el Código Reglamentario Municipal (Coremun).

Luego de ser nuevamente presentada ante algunos miembros de la comunidad artística, la presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Cultura, Dasein Flores, señala que en dicho organismo se sabe que dicha propuesta “no se podría decir si es mala o buena”.

De benéfico, apunta durante una entrevista que puede ser vista en las redes sociales de este diario, tiene el dar reconocimiento al espacio cultural independiente, pues se logra concebir como tal y separarlo de otros giros como cafeterías, restaurantes, bares o cualquier otro establecimiento comercial.

“Cómo va a resultar: lo que nos digan, lo que debemos que hacer, los deberes y derechos asentados, tendremos que ir viendo el camino; este el primer paso y después hay que analizar si la propuesta sirvió o se está aplicando bien”, expone en la charla virtual.

Agrega que a veces sucede que las propuestas son buenas pero pueden estar mal aplicadas, por lo que se tendría que esperar si en su aplicación no hay problemas o en lo escrito, algo que se pudo ver en el fallido Programa de Artistas Urbanos.

“Uno tiene que ver cómo es el proceso de los que se está proponiendo porque podría sonar bien y funcionar muy mal; este es el primer paso el reconocimiento que sea giro comercial pero habría que ver si ese giro comercial no pone el pie”, considera Flores.

La artista teatral de formación y oficio insiste que “será en los detalles y en la operación donde se verán las problemáticas”. No obstante, invitó a los gestores y dueños de estos espacios a “probar”, pues de no ser así, no se sabría “nunca cómo funcionaría la propuesta (…) de ser giro comercial para que tenga una reglamentación ante el Coremun, y deberes y derechos según su apertura”.

Por tanto, a los artistas y gestores pidió estar abiertos pues es la posibilidad de estar reconocidos a nivel municipal y no depender de la “buena voluntad” de las instituciones de cultura para su reconocimiento. “Hay que abrirnos, perder el miedo, ver lo que sucede y unirse no para estar a favor, sino para probar y estar unidos y decir: esto no funcionó o puede funcionar de una mejor manera”.

Destaca que el mismo Consejo de participación ciudadana de Cultura, el cual registró alrededor de 47 espacios culturales independientes, la mayoría de los cuales no estaban registrados ante el ayuntamiento bajo figura alguna. Asimismo, si bien en septiembre de 2021 se aprobó una reforma en el Coremun sobre la materia, solo se modificó un artículo específico que habla sobre cajones de estacionamiento, por lo que la propuesta sigue en pie y podría ser discutida próximamente en Cabildo.