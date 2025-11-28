Fiscalía investiga a 11 exfuncionarios de la dependencia por presunta corrupción

Durante la conferencia de prensa del gobierno estatal de este jueves, la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que se han abierto 11 carpetas de investigación contra exfuncionarios de la dependencia procuradora de justicia por presunta corrupción.

Cuestionada sobre la reciente salida de siete mandos en menos de un mes, la mayoría provenientes del Estado de México y con trayectoria priista, aseguró que se esclarecerán los señalamientos en contra de dichos exfuncionarios.

Al responder sobre los avances de esta depuración interna, Pastor Betancourt reiteró que las investigaciones continúan y que no habrá tolerancia a prácticas indebidas dentro de la institución.

“Respecto a la limpia que estamos haciendo dentro de la Fiscalía, sí existen carpetas de investigación, se están integrando y tenemos un avance significativo al respecto. Reiteramos que dentro de la Fiscalía no está permitida la corrupción en ningún nivel. Son bastantes los que tengo investigados, entre 10 a 11”, afirmó.

En semanas recientes, la Fiscalía ha registrado la separación de al menos siete mandos vinculados a áreas estratégicas de procuración de justicia, varios de ellos provenientes del Estado de México y señalados por presuntas prácticas de corrupción y extorsión contra empresarios, a quienes habrían exigido dinero para no judicializar carpetas de investigación.

Entre los casos más notorios están los de Bonifacio Sergio Olivares Aguilar, exfiscal de Secuestro y Extorsión; Osvaldo Jiménez Juárez, extitular de la Fiscalía Metropolitana; y Diego Domínguez Idalias, quien encabezaba la Fiscalía de Investigación Regional.

A ellos se sumaron las bajas de Miguel Ángel Islas Álvarez, exdirector general de Seguridad Institucional; Jorge Malváez Rodríguez, excoordinador de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; y Luis Antonio León Delgadillo, quien estaba a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (Feidai).

A esta lista se integró recientemente la salida de José Hiram Cervantes Pérez, quien se desempeñaba como coordinador de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos. Su separación ocurrió tras señalamientos por presuntos actos de corrupción, aunque la FGE únicamente confirmó su relevo al designar como encargado de despacho a Roberto Alfonso Espinoza.

Para cubrir las vacantes, la FGE designó a perfiles provenientes tanto del ámbito judicial como administrativo. El exmagistrado Fredy Erazo Juárez asumió la Feidai; Sandra González de Yta fue nombrada encargada de la Fiscalía de Investigación Regional; José González Zepeda quedó al frente de la Fiscalía Especializada en Extorsión y Secuestro; José Luis Hernández González tomó la titularidad de la Fiscalía de Investigación Metropolitana; y Rubén Alberto Curiel Tejeda fue designado responsable de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Además, se confirmaron tres nuevos encargados de despacho: Jorge Alfredo Mena Villaseñor en la Coordinación General de Homicidios; Laura Beatriz Contreras Martínez en la Coordinación de Flagrancia; y Roberto Alfonso Espinoza en Robo de Vehículos. Los nombramientos serán efectivos a partir del 1 de diciembre.

Las depuraciones internas no son nuevas. Desde julio, la Fiscalía ha enfrentado señalamientos por la presunta colusión de algunos mandos con organizaciones criminales.

Un caso emblemático es el de Alejandro Macuil Tláhuetl, excomandante de la Fiscalía Especializada en Desapariciones, acusado de operar como protector de Federico N., alias “El Patuleco”, detenido el 10 de junio e investigado por la desaparición de al menos diez personas. Las indagatorias señalan que Macuil habría intervenido para obstaculizar las investigaciones relacionadas con estos casos.