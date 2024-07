No hemos sido omisos en el caso de Castillo Montemayor: Higuera

El fiscal Gilberto Higuera Bernal reconoció que han transcurrido cuatro años desde que se abrió la carpeta de investigación por fabricación de delitos en contra de Francisco Castillo Montemayor, exsecretario de Medio Ambiente estatal, aún sin resultados.

No obstante, afirmó que para la aplicación de la ley no existe tiempo, ni espacio por lo que de haber responsables se procederá contra ellos, independientemente de quienes sean.

Higuera Bernal afirmó que hay garantía en la investigación de la FGE, al tiempo que él personalmente lleva a cabo la revisión correspondiente sobre el caso.

“Que no tenga duda de que se investiga conforme a derecho a pesar del tiempo que ha transcurrido. La aplicación de la ley no tiene tiempo ni espacios, yo personalmente estoy revisando ese caso”.

Manifestó que fue el resultado de un proceso de investigación, de procesos penales y de resoluciones judiciales en contra del exfuncionario estatal que se tienen que revisar con detenimiento.

El pasado 14 de julio, Castillo Montemayor denunció que la FGE incumplió ya por cuatro años con un ordenamiento judicial federal para que investigue la presunta fabricación de delitos que exfuncionarios morenovallistas habrían hecho en su contra.

En conferencia de prensa explicó que apenas en noviembre de 2023 ganó un juicio de amparo que obliga a la Fiscalía a investigar una denuncia que presentó hace cuatro años en contra de Riestra Piña, exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Carrancá Bourget, exfiscal del Estado, y Roberto Flores Toledano; extitular del Poder Judicial, todos en tiempo de Moreno Valle, por la fabricación de delitos en su contra.

Así lo acusó el exfuncionario al asegurar que el organismo sirve a intereses políticos y no a la ley o a los ciudadanos.

Recordó que los delitos que los exmorenovallistas le habrían fabricado, tales como peculado, provocaron que fuera detenido el 15 de noviembre de 2016, y que pasará 14 meses en prisión pese a que no cometió ningún delito de los que le achacaron.

Sin embargo, señaló que la FGE ha protegido a los ex servidores públicos pues no realizó ninguna investigación en su contra, incluso, en 2022 decretó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación, es decir, no encontró elementos que acreditaran algún delito.