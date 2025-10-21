Policía que abatió a un hombre en Coronango actuó dentro de la legalidad: Pastor Betancourt

El policía municipal de Coronango que abatió a un hombre en la junta auxiliar de San Antonio Mihuacán la tarde del domingo actuó conforme a la ley, aseguró la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt. En este sentido, explicó que el sujeto atacó con un machete a varias personas e intentó herir a tres uniformados que acudieron a atender el reporte de emergencia.

La funcionaria añadió que la FGE realiza análisis toxicológicos al cuerpo del agresor, ya que los primeros indicios apuntan a que se encontraba bajo los efectos de alguna droga cuando cometió el ataque.

Por lo anterior, confirmó que la dependencia ministerial no iniciará una causa penal en contra del oficial y precisó que el ayuntamiento de Coronango también notificó que no impondrá sanción administrativa alguna.

“Fue un actuar adecuado, porque el oficial protegió la vida de la ciudadanía y de sus propios compañeros”, afirmó Pastor Betancourt en conferencia de prensa.

Respecto al ataque, las investigaciones buscan determinar el origen de la agresión, pues algunos testigos refirieron que el hombre había participado en una riña con otras personas antes de sacar el arma blanca. Sin embargo, también existen indicios que apuntan a que el sujeto habría intentado asaltar a quienes lo enfrentaron.

Previo a la llegada de los agentes municipales, el agresor alcanzó a herir a un hombre con el machete, aunque la lesión no puso en riesgo su vida. La intervención de los uniformados permitió poner a salvo a las víctimas y evitar mayores daños.

Las investigaciones ministeriales incluyen no solo los testimonios de los testigos y de los policías involucrados, sino también el análisis de un video que registró los intentos por desescalar la situación y desarmar al agresor.

En las imágenes se observa a dos oficiales hombres y una mujer que intentan dialogar con el sujeto y le piden que suelte el machete mientras este se encuentra sobre la calle Melchor Ocampo.

Instantes después, el hombre levanta el arma blanca y se abalanza contra los uniformados. En ese momento, uno de los policías desenfunda su arma de fuego, le apunta y, antes de disparar, le ordena nuevamente que baje el machete.

El primer disparo se dirigió hacia la pierna del agresor, pero no logró impactar. Segundos después, el sujeto alcanzó a golpear el brazo del uniformado con el machete; la herida no fue grave, ya que el arma chocó contra el reloj que portaba el agente.

El policía municipal realizó cinco detonaciones, de las cuales al menos cuatro impactaron en el cuerpo del atacante. El hombre, aún con el machete en la mano derecha, dio media vuelta, caminó unos metros y cayó sobre el asfalto.

Mientras una oficial auxiliaba a su compañero herido, otro agente se acercó para revisar al agresor, quien aparentemente ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se trabaja en su identificación y en la aplicación de exámenes toxicológicos para confirmar si se encontraba bajo el influjo de drogas al momento del ataque.

Puedes leer:Nueva detención de la priista Tania Félix N. está relacionada con dos homicidios en Texmelucan: FGE