Martes, octubre 28, 2025
Autoridades descartan que hombre ejecutado en San Antonio Abad esté relacionado con el CJNG

Isaí Pérez Guarneros

En torno al homicidio de un mecánico identificado como Víctor Hugo, de 40 años, ocurrido la tarde del lunes en la colonia San Antonio Abad, la Fiscalía Especializada en Homicidios Dolosos informó que, a través de cámaras de seguridad, se confirmó la participación de dos hombres a bordo de una motocicleta con reporte de robo en el ataque directo.

Además, la autoridad ministerial descartó que la víctima estuviera vinculada con actividades ilícitas como cobro de piso o narcomenudeo, ni con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), versiones difundidas en diversos medios de comunicación.

“En relación con la información difundida en medios, después de realizar varias entrevistas y múltiples actos de investigación, no contamos como línea de investigación la posibilidad de que la víctima estuviera relacionada con actividades ilícitas o tuviera algún vínculo con el CJNG”, aseguró María Guadalupe Campos Rivera, fiscal especializada en homicidios dolosos.

De acuerdo con los avances periciales, Campos Rivera detalló que ya fueron revisadas las cámaras de seguridad que captaron el momento del ataque, en las cuales se observa a dos hombres a bordo de una motocicleta acercarse al taller mecánico donde Víctor Hugo laboraba junto con dos empleados.

Una vez en el sitio, uno de los agresores descendió del vehículo y disparó de manera directa y en múltiples ocasiones contra la víctima. Tras el ataque, ambos huyeron.

A varios kilómetros de distancia, fue localizada una motocicleta que habría sido utilizada en el homicidio. El vehículo tenía reporte de robo en la ciudad de Puebla desde el 30 de agosto, por lo que quedó bajo resguardo ministerial.

Hasta el momento, los presuntos responsables no han sido localizados. Las versiones difundidas en redes y medios sobre una presunta relación de la víctima con hechos delictivos o con el CJNG habrían surgido de comentarios de comerciantes del Mercado Hidalgo, quienes lo vincularon con el cobro de piso, lo cual ya fue descartado por la FGE.

Restos humanos abandonados en La Resurrección no han sido identificados

Por otra parte, Campos Rivera informó que la Fiscalía Especializada en Homicidios Dolosos corroboró que los restos humanos localizados en dos bolsas de basura debajo del “Puente de Piedra” en la junta auxiliar La Resurrección, el pasado viernes, pertenecen a una sola persona, presumiblemente un hombre.

Los trabajos de identificación se han complicado, ya que la víctima fue desmembrada y algunas partes del cuerpo, como la cabeza, no fueron localizadas, por lo que en un inicio se informó que se trataba de los restos de dos personas.

Además, la fiscal confirmó que los restos fueron abandonados durante la madrugada por un hombre a bordo de una motocicleta, la cual dejó junto a las bolsas y una cartulina con mensajes amenazantes. Posteriormente, huyó en otra motocicleta en la que lo esperaba un cómplice.

Hasta el momento no hay detenidos relacionados con estos hechos.

