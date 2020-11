Fiscalía de Puebla hace esperar más de 15 horas para levantar una denuncia por robo de auto, acusa la diputada Tonantzin Fernández

Durante la sesión pública del Congreso de Puebla, la diputada de Morena Tonantzin Fernández Díaz dio a conocer que una mujer tardó más de 15 horas para presentar una denuncia por el robo de su vehículo, debido a que siete instancias de la Fiscalía General del Estado (FGE) se negaron a atenderla.

La legisladora propuso una reforma a la Ley Orgánica de la FGE y a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos que permitiría la instalación de cámaras de videovigilancia en los ministerios públicos, para evitar ese tipo de prácticas que ubican a Puebla en el tercer lugar nacional en mayor cantidad de delitos no denunciados.

Tonantzin Fernández aseguró que el Ministerio Público (MP) es donde mayormente se desarrollan actos de corrupción y violación a derechos humanos.

Ilustró con el caso de una mujer que sufrió el robo de su camioneta a las 7 horas con 30 minutos del 11 de noviembre pasado, en el municipio de Puebla, al que prosiguió una “peregrinación terrible” por distintas oficinas de la FGE, que encabeza Gilberto Higuera Bernal.

“Recurrió a la Casa de Justicia; no le quisieron tomar su denuncia. Fue a la Fiscalía General del Estado y le dijeron que no, que ahí no era y la enviaron a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alta Incidencia, en la colonia Mayorazgo; fue ahí y también le dijeron que ahí no era, que tenía que ir al MP de la colonia La Popular Castillotla”, relató.

Precisó que la última instancia a la que recurrió fue la Unidad de Investigación Norte, donde el Ministerio Público también se negó a tomarle su declaración, por lo que fue a las 10 horas con 48 minutos de la mañana del día siguiente al robo cuanto le recibieron su denuncia.

“Lo anterior merma completamente la procuración e impartición de justicia en el estado”, sentenció la representante popular.