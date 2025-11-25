Fiscalía concluye desahogo de pruebas en el juicio contra López Zavala por feminicidio; mañana presentaremos las nuestras: Monzón

La Fiscalía General del Estado (FGE) concluyó este martes el desahogo de pruebas en el juicio contra Javier López Zavala, exaspirante a la gubernatura por el PRI, señalado como presunto autor intelectual del feminicidio de la activista Cecilia Monzón, ocurrido en mayo de 2022.

Así lo informó la abogada Helena Monzón, hermana de la víctima, quien precisó que mañana corresponderá a la representación legal de Cecilia presentar sus propias pruebas conforme a su derecho constitucional, por lo que el cierre del proceso judicial se encuentra cada vez más próximo.

Cabe recordar que recientemente la litigante exigió al Poder Judicial del estado emitir una sentencia condenatoria con la pena máxima contra López Zavala, así como contra los dos presuntos autores materiales, Silvestre N. y Jair N., por el asesinato de su hermana.

Durante la etapa final del desahogo de pruebas por parte de la FGE no se presentaron a declarar un trabajador de la dependencia ni un testigo directo, quien presuntamente viajaba detrás de la camioneta en la que fue atacada la activista. Sin embargo, Helena Monzón informó la semana pasada que una extrabajadora de la institución sí alcanzó a rendir testimonio.

En este sentido, explicó que la ausencia de esos testimonios no compromete, para ella ni para su equipo, la solidez del proceso judicial que determinará la culpabilidad del exsecretario de Gobernación durante el sexenio del priista Mario Marín Torres, así como la de los presuntos autores materiales. Subrayó que eran testimonios relevantes, pero no imprescindibles, y atribuyó su falta a los retrasos estructurales del sistema judicial en México y Puebla, los cuales permitieron que el juicio iniciara tres años después del crimen.

Por otra parte, la abogada destacó que diversas autoridades federales y estatales han mantenido comunicación con ella y su equipo para dar seguimiento al final del juicio por feminicidio, gesto que agradeció al considerar que, pese a las dilaciones y tolerancias del sistema judicial hacia los presuntos responsables, su presencia demuestra voluntad institucional.

“Reconozco que varias de ellas (autoridades) se han sentido llamadas a actuar frente a este caso y han mostrado disposición para acompañar y dar seguimiento puntual a lo que está ocurriendo. En este 25 de noviembre, quizá lo único rescatable es precisamente esa voluntad de estar presentes”, afirmó.

Es importante mencionar que este juicio avanza en paralelo al proceso por violencia familiar derivado de una denuncia presentada por la propia Cecilia meses antes de su asesinato, y que fue repuesto luego de que un Tribunal de Alzada dejara sin efecto la primera condena de seis años de prisión.

En este segundo proceso, el priista fue encontrado nuevamente culpable el pasado viernes. No obstante, la audiencia para fijar la pena de prisión, programada para el 28 de noviembre, permanece en suspenso debido a una solicitud de amparo de su defensa. Será el 27 de noviembre cuando un juzgado federal determine si concede de manera definitiva la medida, lo que definirá si la audiencia puede celebrarse.

Finalmente, Helena Monzón reiteró su agradecimiento por las muestras de apoyo de colectivos feministas y por el acompañamiento de autoridades mexicanas y españolas en la vigilancia del proceso, así como en la exigencia de una sentencia condenatoria por feminicidio y la aplicación de la pena máxima de 60 años de prisión.