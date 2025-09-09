Fiscal pide no revictimizar a menor separado del Instituto D’Amicis por estar implicado en asesinato

La fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, pidió no revictimizar al menor de edad implicado en el asesinato de una mujer en Lomas de Angelópolis, un crimen que conmocionó a la comunidad poblana.

Explicó que el adolescente, identificado como Axel “N”, es inimputable ante la ley, lo que significa que no es responsable penalmente debido a que no comprendió las consecuencias de sus actos.

En rueda de prensa expuso que el tema “es muy delicado, con muchas aristas y criterios que cada uno podríamos tener como padres y madres de familia, como parte de una institución, directivos y padres del menor y cada opinión debe ser respetada”.

Este llamado se da después de que la Dirección General del Instituto D’Amicis, donde el menor era estudiante, informara que Axel ha sido dado de baja de la institución. La decisión se tomó a raíz de la presión de los padres de familia, quienes exigieron la expulsión del adolescente, tras conocerse su implicación en el delito.

Al respecto, Pastor Betancourt subrayó que el caso es “muy delicado” y tiene “muchas aristas”. Sin embargo, afirmó que, a pesar de la gravedad del crimen, es fundamental garantizar los derechos humanos del menor.

“Aun siendo la persona que cometió el ilícito, no debemos revictimizarlo. Con independencia de haber cometido un delito, es un ser humano y tiene derechos”, enfatizó.

La fiscal señaló que, aunque la institución educativa es privada y tiene el derecho de admisión, los padres y madres de familia también deben tomar decisiones para salvaguardar la integridad de sus propios hijos.

“Es una decisión que deben tomar los padres, sobre todo porque la Institución es privada, aun cuando tienen derecho de admitir a todos los alumnos, también tienen el derecho de salvaguardar la integridad de todas las personas, sean o no víctimas, sean imputables o inimputables”, declaró.

Argumentó que la jueza a cargo del caso ordenó medidas cautelares para el menor, y es obligación de sus padres cumplirlas y resguardar la integridad de su hijo para evitar que la situación se agrave.

Por último, Idamis Pastor recalcó que aunque las opiniones sobre el tema pueden ser diversas, todas deben ser respetadas.

El pasado sábado 7 de septiembre de 2025, una mujer de 38 años fue encontrada sin vida en su residencia en Lomas de Angelópolis. La víctima, de la cual no se ha revelado su identidad, presentaba múltiples heridas de arma blanca.