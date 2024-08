Fiscal anticorrupción de CDMX denuncia intento ilegal de captura contra Corral

El fiscal anticorrupción de la Ciudad de México, Rafael Chong, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, por la intención de ejecutar una orden de aprehensión ilegal contra el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el pasado 14 de agosto.

A su salida de las instalaciones de la FGR, ubicadas en la calle de Doctor Velasco 175, colonia Doctores, señaló que se dio vista a la FGR de la investigación que iniciaron tras el intento de personal de la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua de ejecutar dicho mandamiento judicial contra el ex servidor público, por el delito de peculado.

“Tenemos elementos que creemos que pueden ser competencia de la Fiscalía General de la República, y hemos venido a hacerle una vista con un expediente, les hemos hecho un desglose y la van a analizar”, señaló.

El suplente del titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, afirmó ayer que la orden de aprehensión contra el ex gobernador no sólo fue “ilegal”, sino que fue “orquestada y planeada dolosamente con fines políticos y no jurídicos”.

Con la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no existe un marco de colaboración al ser un órgano constitucional autónomo, pero pretendió ejecutar dicho mandamiento judicial sin tener autorización oficial ni jurisdicción, denunció.

Además de que sus agentes realizaron, de manera irregular, dijo, labores de inteligencia e investigación en la capital del país desde el lunes 12 de agosto, dos días antes de que fueran ingresadas formalmente sus solicitudes de colaboración para detener al ex servidor público.