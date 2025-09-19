Firman públicamente pacto de unidad en el PAN de Atlixco previo a su elección interna

Atlixco, Pue. —Militantes locales del Partido Acción Nacional (PAN) vivieron una jornada de encuentro y reflexión política en la antesala de su elección interna programada para el próximo 21 de septiembre.

En las oficinas del blanquiazul se reunieron las dos planillas contendientes por el comité encabezadas por Rodrigo Corona y Miguel Vázquez, así como destacados militantes y exalcaldes como Salvador Escobedo y José Luis Galeazzi.

Durante la cita los asistentes coincidieron en que el proceso interno debe fortalecer la unidad panista y enviar un mensaje de confianza a la militancia y a los ciudadanos que buscan alternativas frente a las actuales prácticas de gobierno.

La votación se llevará a cabo el próximo domingo a las 10:00 de la mañana en el mismo recinto, donde se espera una amplia participación de la base panista.

