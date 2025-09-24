Miércoles, septiembre 24, 2025
En foro de la reforma electoral Nadia Navarro pide financiamiento mayor al 2% a partidos locales

Nadia Navarro solicita en audiencia pública equidad en el financiamiento para partidos locales.
Nadia Navarro solicita en audiencia pública equidad en el financiamiento para partidos locales. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

En el marco de la audiencia pública para la Reforma Electoral en Puebla, la dirigente del partido Pacto Social de Integración (PSI), Nadia Navarro Acevedo, demandó una asignación mayor y equitativa de financiamiento para los partidos políticos locales. 

Para año 2026, el PSI tiene proyectado recibir 7 millones 433 mil 618 pesos de financiamiento público.

En el Museo Internacional Barroco (MIB) argumentó que actualmente a estas organizaciones se les destina únicamente el 2 por ciento de las prerrogativas totales, una cifra que la legisladora calificó como una “enorme desventaja”.

​Navarro Acevedo dijo que el esquema de financiamiento, que exige contar con representación en el Congreso para acceder a mayores recursos, es inconstitucional. 

“Sostenemos la inconstitucionalidad, toda vez que ni en el artículo 41 de la Constitución ni en el 116 se exige contar con la representación en el Congreso para acceder al financiamiento bajo el esquema 30-70”, señaló. 

Dijo que este esquema distribuye el 30 por ciento de los recursos de forma equitativa y el 70 por ciento restante según la votación obtenida.

​La dirigente del PSI enfatizó que esta medida impone una restricción no prevista por la Constitución, lo que, a su juicio, viola los principios de igualdad, certeza jurídica, legalidad y equidad. 

Calificó la situación como una “doble condicionante injustificada” que limita el derecho de los partidos a acceder de manera equitativa al financiamiento público.

​”La representación que un partido político puede obtener en el órgano legislativo no necesariamente refleja su fuerza electoral, porque existen factores que pueden incidir en la obtención de curules, a pesar de haber obtenido la votación mínima, como lo son las alianzas y las coaliciones electorales”, explicó Navarro.

Lo anterior, citando los casos de los partidos Fuerza por México y Nueva Alianza en Puebla.

​A pesar de su enérgica crítica al sistema de financiamiento, la diputada se abstuvo de emitir una opinión sobre la propuesta de eliminación de los legisladores plurinominales.

