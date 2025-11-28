Fin al bloqueo carretero; hay acuerdo entre transportistas, agricultores y la Segob

Luego de cuatro días de bloqueos que paralizaron carreteras, casetas y aduanas clave del país, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) levantaron este viernes sus protestas, informó en la mañanera del pueblo la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez.

El acuerdo se concretó después de una maratónica reunión de más de 13 horas con la titular de la Segob federal.

Durante la semana, estuvieron bloqueados, con paso intermitente, las autopistas México-Puebla, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Toluca, Arco Norte y México-Cuernavaca-Acapulco.

La funcionaria federal confirmó el compromiso de los manifestantes de levantar los bloqueos de forma inmediata para restablecer el libre tránsito y el paso de servicios de emergencia, señalando la disposición gubernamental para dar seguimiento directo a sus demandas.

Los acuerdos alcanzados resultaron en la instalación de un mecanismo de diálogo permanente, basado en tres mesas de trabajo especializadas, con reuniones ya programadas para abordar los temas pendientes.

Entre ellos, seguridad en carreteras, para atender los problemas de inseguridad que afectan al autotransporte; el ordenamiento legal en materia de agua, que discute y aclara inquietudes sobre la iniciativa de la Ley General de Aguas; y la definición de precios de garantía, créditos y otros apoyos a productores.

Modificaciones a Ley de Aguas y apoyos al campo

En la mesa sobre temas agrarios y la Ley de Aguas, se lograron compromisos específicos. El dirigente del FNRCM, Eraclio Rodríguez, explicó que se perfilarán ajustes a la iniciativa de ley.

Estos incluyen un trato diferenciado para el agua utilizada en la agricultura respecto al uso industrial, manteniendo la prioridad del uso doméstico del líquido extraído de pozos.

Además, se acordó modificar la ley para que las concesiones de agua se puedan heredar.

En cuanto a precios y pagos, Baltazar Valdez, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, aseguró que el gobierno federal se comprometió a finiquitar todos los pagos pendientes de los apoyos de trigo y maíz que habían sido reclamados.

En el rubro del T-MEC y precios nacionales, se discutirá la solicitud de excluir los granos básicos y las oleaginosas de la eventual revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), buscando que el mercado nacional sea el que fije los precios para proteger a los productores locales.

Seguridad y vigilancia en vías federales

En respuesta a las demandas de mayor seguridad de los transportistas, liderados por David Estévez de la Antac, se pactaron medidas concretas.

Se creará una fiscalía especializada dedicada a la investigación de delitos en carreteras; se instalarán cámaras de seguridad en diversos puntos de las vías federales; y las fuerzas de seguridad estatales dejarán de participar en tareas de vigilancia en carreteras federales, salvo que estén “supervisados” por la Guardia Nacional.