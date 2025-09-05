Viernes, septiembre 5, 2025
Filmes del programa Rumbo al Ariel se proyectan en la Cinemateca Luis Buñuel

Paula Carrizosa

Películas nominadas al Ariel, el galardón cinematográfico más prestigiado del país, serán proyectadas en la Cinemateca Luis Buñuel previo a la edición 67 de los premios que será el 20 de septiembre en Puerto Vallarta, Jalisco, el destino donde alguna vez se filmaron películas emblemáticas del cine nacional e internacional.

En el espacio de proyección ubicado al interior de Casa de Cultura alojará el ciclo Rumbo al Ariel que inició el 3 de septiembre con la cinta El guardián de las monarcas, de Emilio Ruprah de Fina, y continuará este viernes 5 de septiembre a las 19 horas con La cocina, de Alonso Ruizpalacios, que cuenta con 13 nominaciones al premio.

Continuarán el sábado 6 con Estado de silencio, de Santiago Maza Stern, nominada como mejor largometraje documental.

Otros filmes programados en el recinto ubicado en la 5 Oriente 5, en el Centro Histórico de Puebla, son No nos moverán, de Pierre Saint-Martin Castellanos; Párvulos: hijos del apocalipsis, de Isaac Ezban; Corina, de Urzula Barba Hopfner; y Armas blancas, de Mariana Musalem Ramos, además de una selección de cinco cortometrajes documentales.

Rumbo al Ariel concluirá el miércoles 17 con la exhibición de Arillo de hombre muerto, de Alejandro Gerber Bicecci.

Destaca que Rumbo al Ariel se realiza del 1 de agosto al 19 de septiembre, y es un programa gratuito que llega a más de 80 sedes presenciales, 19 estados, 28 ciudades y 1 sede digital, lo mismo en salas cinematográficas de la Ciudad de México y el interior del país, como a través de la plataforma de FestivalOpen!, con alcance a nivel nacional.

