Fijan la audiencia de vinculación a proceso en contra de Bermúdez y Flores, defensores del agua en Xoxtla

Activistas de Xoxtla y Puebla exigen justicia para sus compañeros acusados por Concesiones Integrales
Activistas de Xoxtla y Puebla exigen justicia para sus compañeros acusados por Concesiones Integrales. Foto: Es Imagen
Efraín Núñez

El próximo viernes se celebrará la audiencia en la Casa de Justicia de Puebla, donde Pascual Bermúdez Chantes y Rogelio Flores, defensores del agua de Xoxtla, enfrentarán la determinación sobre su vinculación a proceso por los delitos de despojo y daño en propiedad ajena, imputados por la empresa Concesiones Integrales. 

Durante una conferencia celebrada este miércoles en el zócalo de la ciudad de Puebla, Bermúdez Chantes exigió su exoneración y la de Rogelio Flores, al igual que la de Renato Romero Camacho, quien fue liberado tras permanecer preso en el penal de San Pedro Cholula, acusado por delitos similares al defender el pozo número cuatro del municipio.

La defensa legal de los activistas señaló que ambos cuentan con la eliminación de la medida cautelar, lo que les permite presentarse a la audiencia sin ser detenidos. Sin embargo, la empresa solicitó que se les considere “personas peligrosas” y se imponga prisión preventiva justificada, pese a que Rogelio Flores supera los 80 años de edad. 

Bermúdez Chantes argumentó que, si Renato Romero fue absuelto por falta de responsabilidad ante los hechos denunciados por la concesionaria, la próxima audiencia debería tener el mismo desenlace para los otros dos acusados.  

Por otro lado, se mantiene pendiente la audiencia del 1 de septiembre en los juzgados penales federales, donde se juzgará el cierre de la autopista México-Puebla ocurrido a finales de mayo.  

En la misma conferencia de prensa, Renato Romero Camacho reveló que Moisés Moratilla, integrante de los defensores del Agua de la Cuenca Libres-Oriental, fue amenazado de muerte tras rechazar, en asamblea ejidal de Juan Sarabia, la ampliación de Granjas Carroll. Los ejidatarios negaron la autorización y, según Romero, “las autoridades ejidales no van a firmar para la expansión de Granjas Carroll”. Por ello, Moratilla habría sido objeto de amenazas. 

El pasado 14 de agosto más de 300 pobladores de Xoxtla encabezaron una caravana por las principales calles del municipio, con el objetivo de exigir a la presidenta municipal, Guadalupe Ortiz Pérez, la realización de un cabildo abierto para revocar el acuerdo que permite a Concesiones Integrales extraer 50 litros por segundo del pozo 4.  

La manifestación partió del zócalo de Xoxtla poco después de las 13 horas, recorriendo arterias de mayor circulación. Durante el trayecto, los habitantes informaron mediante equipo de sonido a la comunidad sobre el posible impacto negativo del acuerdo, pues la extracción del pozo 4 reduciría el agua disponible para los residentes. 

Ese día, Pascual Bermúdez Chantes, activista y líder de los opositores, explicó que el juzgado cuarto de distrito admitió el juicio de amparo que promovió para evitar su detención por los delitos imputados por la empresa, logrando la suspensión de la medida cautelar mientras se determina la protección de la justicia federal.  

