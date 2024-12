FIFAMex o el reino de la fantasía

En México hay 244 clubes profesionales de futbol ¿Dónde están? ¿Usted los ha visto? Porque resulta que estas misteriosas entidades tienen bajo contrato a 9 mil 464 individuos que viven del futbol ¿Viven del futbol? ¿Estamos hablando del mismo México que usted y yo tenemos en mente, alma y corazón? ¿Del mismo país de donde somos, sobre el hemisferio norte del planeta Tierra por más señas?

No son preguntas ociosas. Doña FIFA ha hablado y hay que tomarla en serio ¿En serio? ¿A la misma sociedad secreta con sede en Zúrich que hace algunos años colocaba a la Selección Mexicana como una de las tres mejores del mencionado planeta, el tercero del sistema solar según creo recordar de mis remotas clases de la escuela primaria?

Es curiosa esta gente de la FIFA. Pero lo es más la de la Femexfut, cuya magia aritmética no sospechábamos que diera para tanto. ¡244 clubes profesionales! ¡Cerca de diez mil individuos dedicados a ganarse la vida con la práctica del futbol! Además de los 18 equipos de Primera División que conocemos hay otros 226 fuera de nuestro radar. Habrá que escudriñar hasta el último rincón del territorio nacional para encontrarlos, seguramente con satélites ultrasensibles de largo alcance, apoyados por un ejército de drones y un escuadrón de sabuesos bien entrenados. Porque la linterna de Diógenes se quedó obsoleta. Y el telescopio de Copérnico. Para la Femexfut, habrá que arrojarlos a la basura.

Si fuera cierta la información emanada de la dicha Femexfut a la que la FIFA prestó suficiente credibilidad como para darle carácter oficial –los datos mencionados están en su último boletín de 2024– ya pueden ponerse a temblar Inglaterra y Argentina, Brasil y España, Alemania y Francia o cualquiera de esos países que suponíamos a la vanguardia de la especialidad. Justo cuando estábamos en que México ni produce ni exporta futbolistas no digamos ya a ese nivel –Brasil y Argentina tienen repartidos por el mundo cerca de dos mil profesionales del balompié cada uno–, sino ni siquiera para competir con Estados Unidos o Jamaica, que exportan más jugadores que nosotros, distribuidos en clubes de las principales ligas europeas. Cualquiera de las naciones sudamericanas, incluida Venezuela, superan sin problemas la modesta cifra mexicana en ese terreno.

Pero no se preocupe usted. La búsqueda continúa. Y si, efectivamente, las fértiles canteras futbolísticas de nuestra querida patria, tan bien atendidas por los dueños de los equipos, tan celosamente resguardadas por la previsora Federación Mexicana de Futbol, tan bien vigiladas por la veraz y responsable publicrónica, han sido capaces de convertirnos de buenas a primeras en la nación con mayor producción balompédica de la historia, entonces estamos salvados.

Así que ¡Cuidado, Mundo! Porque México no sólo será (mini) sede de la 23ª Copa del Mundo en 2026. Con tales cifras récord por delante, sólo un milagro impedirá que el Tri se corone campeón con honores en el estadio gringo donde se dispute la final, dejando en la cuneta a los 47 restantes participantes.

Porque sí, de ese tamaño será el Mundial que se avecina. 48 selecciones nacionales, ni una menos, en carrera abierta tras la presea cuatrienal. Ni Inglaterra, la madre del universal entretenimiento, imaginó una competencia de semejante magnitud. Una especie de tianguis, puzzle o ensalada entre equipos de Primera, Segunda, Tercera y Cuarta división.

¡Qué felicidad!

Efraín Juárez, campeonísimo. Pero el fin de año trajo también gratas realidades, ajenas al reino de la fantasía. De un país tradicionalmente mezquino en exportaciones futbolísticas como el nuestro salió un día un lateral surgido en Pumas, seleccionado nacional, emigrado a Escocia, donde jugó para el Celtic de Glasgow, y reconvertido a última hora en azulcrema, que joven aún evolucionó a DT y acaba de coronarse doble campeón (Liga y Copa) al frente del Atlético Nacional, el equipo verdolaga de Medellín, la complicada urbe colombiana donde se vive a flor de piel la encarnizada disputa local entre Nacional e Independiente, los protagonistas locales del clásico paisa.

Ese hombre es Efraín Juárez Valdez (CDMX, 22-02-1988), cuya larga trayectoria internacional supo también lo que es vestir la camiseta del Real Zaragoza de España antes de recalar en el futbol norteamericano y, ya graduado de DT, oficiar de auxiliar allí mismo y más tarde en la Primera División belga (Standard de Lieja y Brujas). Desde ahí, con más talento y criterio bien sazonado que experiencia, dio el salto a responsable en jefe de la DT del Atlético Nacional, y en apenas unos meses a la gloria de coronarlo campeonísimo en uno de los países más futboleros de América y, ese sí, exportador nato de jugadores de excelencia al resto del mundo, con Europa como su mercado estrella.

No fue la de Efraín Juárez una campaña sin sobresaltos. Hace apenas unos días, la alcaldía mayor de Medellín le levantó una inhabilitación por tres años dictada por un juzgado local bajo la acusación de provocar grave desorden público al celebrar la victoria decisiva de su equipo delante de la barra del acérrimo rival. Una investigación más cuidadosa determinó que no existió tan grave falta y el mexicano puedo seguir sin problemas al frente del Atlético Nacional, que aun siendo de los equipos más ganadores del país nunca había conseguido la doble corona.

Raúl Jiménez empata al Chicharito. Otra nota reconfortante llega de Inglaterra, donde Raúl Jiménez Alonso está experimentando, como media punta del Fulham, una resurrección deportiva que habla muy bien de su carácter y también del talento futbolístico que hace falta para adaptarse a distintos esquemas y funciones luego de una lesión tan grave como la que casi lo retira del futbol. Ayer, jugando en casa, abrió la cuenta para su equipo ante el Bournemouth. Fue un hermoso gol de cabeza, buscando de frente un córner lanzado desde la derecha y girando el cuello con maestría para dejar sin chance al arquero Arrizabalaga con su sólido frentazo cruzado (40´). El encuentro terminó 2-2 y Raúl, que inició como titular, salió de cambio a los 68 minutos.

Este dato no tendría mayor relevancia si no estuviera acompañado por otro de verdadera trascendencia: con este gol, Raúl Jiménez Alonso iguala los 53 que Javier “Chicharito” Hernández sumó durante sus participaciones en la Liga premier (hizo 49 con el Manchester United y 4 con el West Ham). Aunque este recuento no incluye partidos de Copa ni en competencias internacionales, y aunque tampoco es menos cierto que para alcanzar la cifra citada Raúl ha tenido que jugar 20 encuentros más que el tapatío, su mérito estriba en que lo logró enfundado en camisetas mucho menos ganadoras (Wolverhampton y Fulham), además de tener que lidiar con las secuelas de su terrible fractura craneal del 29 de noviembre de 2020, en choque de cabezas con el brasileño David Luiz, del Arsenal; lesión que lo mantuvo 258 días alejado de las canchas y le ha exigido mucho tiempo más para recuperar su mejor forma, de la que actualmente parece estar tan próximo.

El Chino a Europa. La noticia del día se apunta como una de las excepciones a esa regla según la cual nuestros jugadores enfrentan inmensas dificultades para que sus cualidades sean reconocidas fuera del país, y principalmente en Europa. Es el acuerdo que acaba de firmar el agente de César Huerta para que el “Chino” se enrole cuanto antes en las filas del Anderlecht de Bruselas, poniendo fin a su etapa como Puma.

La de Bélgica no es una liga de primer nivel europeo, aunque el Anderlecht sí ha sido históricamente uno de sus principales exponentes. Habrá que ver qué tan dispuesto se muestra el DT del mismo a disponer con asiduidad del mexicano. Y, por lo pronto, eludir con serenidad y sensatez el artificioso alboroto que la publicrónica está armando en torno a esta trasferencia, conscientes de que el Chino Huerta, si bien fue saludado como una de las revelaciones más estimulantes de nuestro futbol a lo largo de un siglo XXI de extranjerización y sequía galopantes, posee un físico un tanto endeble para el competido medio europeo. Cuenta en su favor la habilidad congénita de que está dotado, pero tendrá que superar la tendencia a enredarse en regates innecesarios, y adquirir el criterio y la sangre fría que hacen falta para finalizar adecuadamente sus traviesas acciones individuales, con servicios de verdad letales o remates a puerta mejor dirigidos.

Son esos los pros y los contras –las ventajas y los retos– que César tiene que pulir y superar en esta nueva etapa de su profesionalismo. Y si en su momento esta columna señaló con puntualidad sus intermitencias y vicios, igualmente celebramos que, en los últimos partidos de la liguilla reciente, haya dado muestras bien claras de estar mejorando en todos los aspectos, mucho más suelto y seguro de sí.

Sólo nos queda desearle a esta rara perla emanada de la cantera de Chivas –donde ni cuenta se dieron y pronto lo desecharon–, larga y provechosa estancia en el continente donde desde hace bastantes años –lo que llevamos del XXI– se juega el mejor futbol del mundo. Para bien suyo y en beneficio de este futbol mexicano que ojalá fuera siquiera la cuarta parte de lo que el boletín de la FIFA –es decir, de la Femexfut– acaba de hacer público desde el reino de su pérfido y fantasioso optimismo.