FGR revisa gasolineras de la zona metropolitana por venta de huachicol

Autoridades federales, coordinadas por la Fiscalía General de la República (FGR), desplegaron un operativo simultáneo en varias gasolineras de la zona metropolitana de Puebla, señaladas presuntamente por la venta de combustible robado, conocido como huachicol.

Los cateos se llevaron a cabo en municipios como Coronango, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa y San Miguel Xoxtla. El operativo comenzó la noche del martes y se extendió hasta el mediodía de este miércoles. Como resultado, la estación Gemma, ubicada sobre el Periférico Ecológico a la altura de San Francisco Ocotlán, junta auxiliar de Coronango, fue clausurada.

De manera extraoficial trascendió que la suspensión estaría vinculada con la venta de combustible de procedencia ilícita. No obstante, se prevé que en el transcurso de mañana las autoridades den a conocer los resultados oficiales de la supervisión realizada en las estaciones de servicio.

Actualmente, las bombas de suministro permanecen con sellos de suspensión y trascendió que incluso las oficinas del establecimiento fueron intervenidas por las autoridades.

Desde la noche del martes, automovilistas y habitantes de las demarcaciones señaladas difundieron en redes sociales videos en los que se observa la presencia de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía Estatal en distintas gasolineras.

En un inicio, las autoridades mantuvieron hermetismo sobre la naturaleza de los operativos. Sin embargo, poco después trascendió que las inspecciones estaban relacionadas con investigaciones por huachicol.

Ya en la mañana de este miércoles, automovilistas que circulaban por Coronango y San Miguel Xoxtla reportaron nuevamente la presencia de fuerzas federales en estaciones de servicio.

Estas acciones se suman a la investigación abierta por el cateo de una bodega ubicada en el Barrio del Tamborcito, en la capital poblana, donde también se indaga el presunto almacenamiento de combustible robado. Hasta ahora, las autoridades han evitado ofrecer mayores detalles, bajo el argumento de que se trata de indagatorias en curso.

Cabe recordar que a inicios de julio, autoridades federales y estatales localizaron dos tomas clandestinas de hidrocarburo: una dentro del Parque Industrial Finsa, el más importante del estado, y otra en el Parque Industrial de Chachapa, zona en expansión donde operan empresas como Allgaier y Grupo Bimbo.