Jueves, septiembre 11, 2025
NoticiasEstado

FGR revisa gasolineras de la zona metropolitana por venta de huachicol

Autoridades anunciaron que la investigación sigue en curso

Autoridades federales desplegaron un operativo simultáneo en varias gasolineras de la zona metropolitana de Puebla FOTO: esimagen / Andree Jiménez
Autoridades federales desplegaron un operativo simultáneo en varias gasolineras de la zona metropolitana de Puebla FOTO: esimagen / Andree Jiménez
Isaí Pérez Guarneros

Autoridades federales, coordinadas por la Fiscalía General de la República (FGR), desplegaron un operativo simultáneo en varias gasolineras de la zona metropolitana de Puebla, señaladas presuntamente por la venta de combustible robado, conocido como huachicol.

Los cateos se llevaron a cabo en municipios como Coronango, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa y San Miguel Xoxtla. El operativo comenzó la noche del martes y se extendió hasta el mediodía de este miércoles. Como resultado, la estación Gemma, ubicada sobre el Periférico Ecológico a la altura de San Francisco Ocotlán, junta auxiliar de Coronango, fue clausurada.

Te puede interesar: Gasolineras se quedan por horas sin servicio; Pemex ofrece resolver abasto

De manera extraoficial trascendió que la suspensión estaría vinculada con la venta de combustible de procedencia ilícita. No obstante, se prevé que en el transcurso de mañana las autoridades den a conocer los resultados oficiales de la supervisión realizada en las estaciones de servicio.

Actualmente, las bombas de suministro permanecen con sellos de suspensión y trascendió que incluso las oficinas del establecimiento fueron intervenidas por las autoridades.

Desde la noche del martes, automovilistas y habitantes de las demarcaciones señaladas difundieron en redes sociales videos en los que se observa la presencia de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía Estatal en distintas gasolineras.

En un inicio, las autoridades mantuvieron hermetismo sobre la naturaleza de los operativos. Sin embargo, poco después trascendió que las inspecciones estaban relacionadas con investigaciones por huachicol.

Ya en la mañana de este miércoles, automovilistas que circulaban por Coronango y San Miguel Xoxtla reportaron nuevamente la presencia de fuerzas federales en estaciones de servicio.

Estas acciones se suman a la investigación abierta por el cateo de una bodega ubicada en el Barrio del Tamborcito, en la capital poblana, donde también se indaga el presunto almacenamiento de combustible robado. Hasta ahora, las autoridades han evitado ofrecer mayores detalles, bajo el argumento de que se trata de indagatorias en curso.

Cabe recordar que a inicios de julio, autoridades federales y estatales localizaron dos tomas clandestinas de hidrocarburo: una dentro del Parque Industrial Finsa, el más importante del estado, y otra en el Parque Industrial de Chachapa, zona en expansión donde operan empresas como Allgaier y Grupo Bimbo.

Ambos hallazgos cobraron gran relevancia debido a que las tomas fueron ubicadas en polos estratégicos para la industria manufacturera, automotriz y logística en Puebla.

Temas

Más noticias

Internacional

Bautismo de fuego contra nuevo primer ministro francés; protestas dejan 250 detenidos

La Jornada -
Ap París. Manifestantes bloquearon carreteras, provocaron incendios y enfrentaron ráfagas de gas lacrimógeno de la policía este miércoles en París y en otras partes de Francia,...
Nacional

Asciende a 57 el número de heridos por explosión de pipa, 19 de ellos graves: Clara Brugada

La Jornada -
Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada informó esta tarde que a consecuencia de la explosión de una pipa, resultaron 57 personas...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Le dispararon al secretario de Seguridad de Amozoc cuando se investigaba a grupo que desapareció a 12 habitantes del municipio

Isaí Pérez Guarneros -
Un grupo armado atacó la tarde de este miércoles al secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de Amozoc, José Luis Corrales, cuando encabezaba un operativo...

Policía Cibernética detecta 50 páginas falsas con ofertas de empleo en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP) ha identificado alrededor de 50 páginas web fraudulentas que ofrecen empleos y vehículos a...

Muere capitán de la Marina implicado en red de huachicol fiscal

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. El capitán de la Secretaría de la Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, implicado en el caso...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025