FGR clausura gasolineras y centros de huachicol fiscal en zona metropolitana

Entre el 10 y 11 de septiembre, autoridades federales ejecutaron operativos en la zona metropolitana de Puebla, donde la Fiscalía General de la República (FGR) clausuró cuatro gasolineras y dos centros de almacenamiento de combustible vinculados al huachicol fiscal.

El saldo incluyó la detención de 12 personas, así como el aseguramiento de tractocamiones, pipas y más de 80 mil litros de hidrocarburos. Durante las diligencias, también se identificó una empresa fantasma con domicilio en la colonia Tres Cruces de la capital poblana, señalada como parte de la red de compañías fachada utilizadas para evadir impuestos y triangular operaciones ilícitas de importación.

El inmueble, ubicado en el Circuito Roble número 17 dentro de un fraccionamiento privado, fue registrado como dirección fiscal por Grupo Potesta, S.A. de C.V., considerada por la FGR una de las firmas clave en las investigaciones.

De acuerdo con la dependencia federal, el huachicol fiscal consiste en declarar volúmenes menores de hidrocarburo al ingresar por la frontera norte, lo que permite comercializar la diferencia sin cubrir impuestos como el IEPS y el IVA.

El combustible detectado en Puebla era trasladado desde Tamaulipas hacia las estaciones clausuradas en Coronango, San Andrés Cholula, San Miguel Xoxtla y San Gregorio Atzompa.

La FGR añadió que esta red de operaciones ilícitas se extiende a Tamaulipas, Querétaro, Guanajuato y la Ciudad de México, por lo que no descarta que en las próximas semanas se amplíen las acciones en otros puntos del país.