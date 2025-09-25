En Huauchinango FGE traslada cadáveres en la batea de una camioneta

La Fiscalía General del Estado (FGE) trasladó en condiciones deplorables, prácticamente a la intemperie, el cadáver de un hombre de la tercera edad fallecido en el Hospital General de Huauchinango que fue llevado al anfiteatro de ese municipio.

El hecho ocurrió el 23 de septiembre, cuando los restos fueron colocados en la batea de una camioneta negra perteneciente a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (FIM). La escena fue presenciada por ciudadanos que criticaron en redes sociales la falta de protocolos dignos en este tipo de procedimientos.

Vecinos han señalado que esta no es la primera vez que el traslado irregular de despojo ocurre, pues al parecer la institución carece de un vehículo adecuado en la Sierra Norte para estas diligencias.

De acuerdo con los testigos, la carencia de vehículos especializados por parte de la FGE ha obligado a que se utilicen unidades de la Policía Ministerial para el traslado de cuerpos, situación que la población considera una violación a la dignidad y al respeto que debe guardarse hacia los fallecidos.