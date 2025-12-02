FGE: pruebas en el caso Monzón están “debidamente sustentadas”

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla afirmó esta noche que la imputación presentada contra los presuntos responsables del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez “se encuentra debidamente sustentada” y rechazó que la ausencia de algún testigo pueda poner en riesgo la solidez del caso.

En un comunicado, la institución precisó que la acusación incluye pruebas provenientes de “diversas fuentes”, entre ellas dictámenes periciales, declaraciones de agentes investigadores, informes de analistas de información, peritajes especializados, así como testimonios de familiares, amigos y personas que presenciaron los hechos. “Todas estas pruebas resultan congruentes entre sí”, señaló la FGE.

La institución negó haber ejercido presión o intentado inducir declaraciones de testigos. “Este organismo de procuración de justicia rechaza categóricamente cualquier práctica contraria a derecho en perjuicio de testigos, tales como coacción o inducción de declaraciones”, indicó.

La Fiscalía también desmintió que dos agentes del Ministerio Público que integraron la carpeta de investigación hayan dejado de comparecer al juicio. De acuerdo con el comunicado, uno de los funcionarios fue quien formuló la imputación y obtuvo la vinculación a proceso, mientras que el otro se encargó de recabar la entrevista de la víctima.

La FGE afirmó que ambos ya participaron ante el tribunal de enjuiciamiento y rindieron su declaración “de manera exitosa y sin contratiempos”.

“La afirmación vertida en publicaciones recientes no corresponde a la realidad de lo acontecido durante las jornadas del proceso penal en curso”, sostuvo la institución, al reiterar que el caso Monzón es atendido con “la máxima diligencia”, apoyada en personal especializado en técnicas de litigación y argumentación jurídica.

El comunicado se transcribe íntegro a continuación:

“En relación con la información difundida este día en la que se vierten comentarios sobre el juicio del caso Monzón, la Fiscalía General del Estado formula las siguientes precisiones: La imputación realizada por la representación social contra los probables responsables del delito de feminicidio se encuentra debidamente sustentada en pruebas provenientes de diversas fuentes, entre ellas periciales, testimonios de agentes investigadores, analistas de información, peritos especializados, así como de familiares, amigos y testigos presenciales de los hechos. Todas estas pruebas resultan congruentes entre sí, por lo que la eventual ausencia de un testigo no afecta la solidez de la teoría fáctica presentada ante el tribunal de enjuiciamiento.

“Este organismo de procuración de justicia rechaza categóricamente cualquier práctica contraria a derecho en perjuicio de testigos, tales como coacción o inducción de declaraciones. Es falso que dos agentes del Ministerio Público que integraron la carpeta de investigación se hayan ausentado del juicio. Uno de ellos formuló la imputación y la vinculación a proceso, mientras que el otro recabó la entrevista de la víctima. Ambos ya comparecieron ante el tribunal de enjuiciamiento y rindieron su declaración de manera exitosa y sin contratiempos.

“Se reitera que las afirmaciones vertidas en las publicaciones, no corresponden a la realidad de lo acontecido durante las jornadas del proceso penal en curso. La Fiscalía General del Estado atiende el caso Monzón con la máxima diligencia, apoyándose en personal especializado en técnicas de litigación y argumentación jurídica”.