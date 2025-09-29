FGE investiga si uno de los ejecutados en Juan C. Bonilla era expolicía del Estado de México

Aunque hasta el momento no se ha confirmado la identidad de los dos hombres ejecutados al interior de un inmueble en el municipio de Juan C. Bonilla la tarde del domingo, la Fiscalía General del Estado (FGE) sostiene que el doble homicidio estaría relacionado con un conflicto entre grupos dedicados al narcomenudeo que se disputan el control de la venta de droga en la región.

De acuerdo con fuentes ministeriales, se verifica la información recabada para determinar si una de las víctimas corresponde a un expolicía del Estado de México. Al mismo tiempo, se confirmó que el inmueble funcionaba como una bodega de refacciones y autopartes.

Además, trascendió que en el lugar fue hallado un vehículo desmantelado con reporte de robo, lo que refuerza las líneas de investigación sobre la posible actividad delictiva desarrollada en el predio.

Fue cerca de las 17 horas del domingo cuando Policías Municipales, Estatales e integrantes del Ejército Mexicano acudieron al inmueble ubicado en la colonia José Ángeles, a un costado de la autopista federal México-Puebla, luego de recibir una llamada al 911 que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en el lugar.

Al arribar, los cuerpos de seguridad identificaron los cadáveres de dos hombres: uno dentro de un automóvil Chevrolet Malibú color beige, sentado en el asiento del piloto, en el patio de la casa; y el otro en el interior del domicilio.

Por lo anterior, dieron aviso a la FGE para el recabamiento de las primeras diligencias, así como el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo) donde continúan las labores para su identificación.

Los peritos criminalistas determinaron que las víctimas habrían sido asesinadas de manera simultánea, lo que indica que más de una persona estuvo involucrada en el ataque.

Versiones preliminares señalaron que al lugar arribaron familiares de una de las víctimas, quienes presuntamente realizaron la identificación de uno de los hombres ejecutados. Sin embargo, esta mañana autoridades ministeriales aclararon que esas personas no conocían a los fallecidos y que, en realidad, se trataba de los dueños del predio, quienes informaron que el inmueble operaba como recicladora.

Cabe recordar que uno de los cuerpos fue localizado junto a una pipa para el consumo de drogas y un arma punzocortante, lo que se convirtió en el primer indicio de que el ataque estaba relacionado con la disputa por la venta de estupefacientes.

Aunque las indagatorias apuntan a que los dos hombres fueron asesinados por más de una persona, hasta ahora no se ha establecido en qué momento ingresaron y huyeron los agresores del domicilio. Además, testigos consultados por las autoridades refirieron haber escuchado las detonaciones, pero no observaron a un comando salir del inmueble.

