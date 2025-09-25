FGE investiga posible secuestro de Julio César Vázquez, desaparecido tras accidente vial

Desde el pasado 8 de septiembre, Julio César Vázquez Rojas, de 39 años, fue visto por última vez en la colonia SNTE, al sur de la capital poblana, después de sufrir un accidente vial en el que su automóvil Volkswagen Pointer Wagon, color arena, resultó impactado en la parte frontal.

A dos semanas de lo ocurrido, la Fiscalía General del Estado (FGE) aún no tiene claridad sobre lo sucedido. Una de las principales hipótesis de la investigación apunta a que el hombre habría sido víctima de un secuestro o de un ataque directo.

El caso se ha complicado por la desaparición del vehículo siniestrado. La fiscal especializada en desaparición de personas, María Luisa del Pilar Aparicio Solano, informó que ya se solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) un informe para precisar qué autoridad realizó el retiro del coche, sin que hasta el momento exista respuesta oficial.

“Hasta el momento no tenemos respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad Pública sobre a qué autoridad fue puesta a disposición la unidad en la que viajaba la víctima”, confirmó Aparicio Solano.

Paralelamente, la fiscalía solicitó acceso a cámaras de seguridad que pudieron haber registrado lo sucedido el día del accidente. “Ya se realizó la solicitud de cámaras de videovigilancia para poder tener certeza de qué fue lo que ocurrió”, señaló la funcionaria.

Te podría interesar: SSP frustra secuestro en Bosques de San Sebastián; uno de los agresores muere al intentar huir

La esposa e hija de la víctima mantienen contacto directo con la fiscalía para conocer los avances de la investigación.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por la FGE, el accidente ocurrió la tarde del 8 de septiembre. Los primeros reportes circularon en redes sociales y posteriormente en medios de comunicación, que señalaron que el vehículo había quedado abandonado tras el impacto. Sin embargo, desde entonces no se ha tenido rastro del otro automóvil que habría participado en el choque.

En un inicio se pensó que Vázquez Rojas habría abandonado la zona por sus propios medios, quizá en busca de atención médica o para alejarse del lugar. No obstante, el 10 de septiembre su familia formalizó la denuncia por desaparición.

La FGE ha descartado preliminarmente la posibilidad de que el hombre se hubiera retirado caminando del sitio. Por ello, la principal línea de investigación sostiene que pudo haber sido privado de la libertad por un grupo armado.

A pesar de ello, no se han encontrado pruebas concluyentes que confirmen la participación de otras personas en el accidente. Mientras el paradero del vehículo no sea esclarecido, las diligencias permanecerán limitadas.

En el boletín de búsqueda emitido por las autoridades, se especifica que Vázquez Rojas tiene un tatuaje de aproximadamente un centímetro y medio con la letra “E” en la muñeca derecha. Al momento de su desaparición vestía sudadera con gorro color gris, pants Adidas azul con franjas blancas a los costados y tenis azul rey.

La FGE y los familiares de la víctima solicitaron que cualquier información que ayude a dar con su paradero sea reportada a los teléfonos 2222-46-3830 o 2226-82-12-58.

Puedes consultar: Crecen al doble las denuncias por secuestro en Puebla: FGE